Jack White anuncia oficialmente "No Name" Vinil preto disponível para pré-venda na sexta-feira, 2 de agosto, pelos sites thirdmanrecords.com & jackwhiteiii.com Cartão de Visita|Do R7 02/08/2024 - 00h52 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h52 ) ‌



Vinil preto disponível para pré-venda na sexta-feira, 2 de agosto, pelos sites thirdmanrecords.com & jackwhiteiii.com

Jack White anunciou o lançamento oficial de seu aclamado novo álbum, “No Name”, que estará disponível em todas as plataformas digitais e serviços de streaming na sexta-feira, 2 de agosto. O álbum já havia feito uma aparição clandestina nas lojas da Third Man Records, onde clientes receberam, de forma surpreendente, cópias gratuitas de vinil sem identificação em suas sacolas. Uma edição especial em vinil azul estará disponível nas lojas físicas da Third Man Records na quinta-feira, 1º de agosto, e em lojas independentes selecionadas ao redor do mundo no dia seguinte. “No Name” também estará disponível em vinil preto nos sites thirdmanrecords.com e jackwhiteiii.com , com pré-vendas a partir de sexta-feira, 2 de agosto.

Fiel às suas raízes DIY (faça você mesmo), este álbum foi gravado, produzido e mixado por White em seu estúdio Third Man Studio, ao longo de 2023 e 2024, prensado em vinil pela Third Man Pressing e lançado pela Third Man Records.

Com a revelação surpresa de “No Name” em 19 de julho, através de uma promoção nas lojas da Third Man, os fãs mostraram como rumores de algo misterioso podem se transformar em uma experiência maravilhosa de comunidade, compartilhando a empolgação e a energia da música e da arte. A Third Man está entusiasmada em trazer essa música e missão para um público mais amplo

JACK WHITE – TURNÊ 2024

JULHO

27 – Nashville, TN – American Legion Post 82

29 – Atlanta, GA – The EARL

30 – Athens, GA – 40 Watt

31 – Atlanta, GA – Terminal West

AGOSTO

3 – Yeonsu-gu, South Korea – Pentaport Rock Festival †

8 – Gothenburg, Sweden – Way Out West †

9 – Oslo, Norway – Øyafestivalen †

10 – Copenhagen, Denmark – Syd for Solen †

OUTUBRO

10-13 – Lake Perris, CA – Desert Daze †



† HEADLINE FESTIVAL APPEARANCE

Tracklist:

Old Scratch Blues Bless Yourself That’s How I’m Feeling It’s Rough on Rats (If You’re Asking) Archbishop Harold Holmes Bombing Out What’s the Rumpus? Tonight (Was a Long Time Ago) Underground Number One With a Bullet Morning at Midnight Missionary Terminal Archenemy Endling