Jammil é a primeira atração confirmada do Bloco Califórnia 2025 Pré-carnaval acontece no dia 22 de fevereiro, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto Cartão de Visita|Do R7 22/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h48 )

Direto da Bahia para um dos trios elétricos da 8ª edição do Bloco Califórnia, a banda Jammil é a primeira atração confirmada no maior pré-carnaval da região de Ribeirão Preto, que acontece no dia 22 de fevereiro.

Marcando presença pela segunda vez no evento, Jammil promete o agitar os micareteiros, com um repertório cheio de hits atemporais que atravessam gerações, como “Mila”, “Praieiro”, “Minha Estrela”, “Outdoor”, “Ê Saudade”, “Pra Te Ter Aqui”, “Celebrar” e “Colorir Papel”. Repetindo o sucesso que arrastou os foliões do Bloco Califórnia em 2023, a banda, que é uma referência entre os apaixonados por axé e carnaval vem com seus últimos lançamentos e também com os grandes hits “de outros carnavais”.

“Ê SAUDADE QUE BATE NO MEU CORAÇÃO. Com certeza a ansiedade aumenta ainda mais a expectativa dessa festa que nos recebeu com tanto carinho! Vai ser incrível novamente! Que venha Ribeirão Preto”, comenta Rafa Barreto, que lidera os vocais da banda.

Com previsão de novo álbum com os últimos lançamentos e músicas inéditas ainda este ano, Jammil segue trabalhando na finalização de um audiovisual que será lançado em dezembro, gravado na Ponta de Humaitá. Durante sua apresentação no Bloco Califórnia, o público poderá já conhecer e curtir o novo projeto da banda.

Pré-venda de ingressos

No dia 09 de dezembro, a organização do Bloco Califórnia promoverá uma ação promocional em que os ingressos – pista e camarote open bar - estarão com descontos especiais. Para conseguir comprar neste lote promocional, os fãs de micareta precisam garantir sua vaga no "grupo vip” – acessando o site blococalifornia.com.br.

Bloco Califórnia

Em sua 8ª edição, o evento que é considerado o maior pré-carnaval da região de Ribeirão Preto, seguirá com o tradicional formato de circuito fechado no Estádio Palma Travassos com trios elétricos em uma programação musical reunindo diferentes ritmos e estilos. Para este ano, estão previstas cerca de nove horas de muita animação e a participação de mais de 12 atrações.

Programe-se

Bloco Califórnia 2025

Dia: 22 de fevereiro

Local: Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto