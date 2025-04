Janine Mathias recebe Nei Lopes em Curitiba A artista curitibana vai promover um bate-papo especial e um show gratuito com o sambista e intelectual carioca Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h46 ) twitter

A cantora e compositora Janine Mathias, uma das grandes referências do mercado das artes no Estado do Paraná, convida o sambista e intelectual carioca Nei Lopes para uma programação especial em Curitiba, que une bate-papo e show gratuito nos próximos dias 25 e 26 de abril. O projeto inédito celebra a história e a continuidade do samba, com foco na valorização da cultura afro-brasileira e no diálogo entre gerações e territórios musicais.

No dia 25 de abril (sexta-feira), a partir das 19h, o Conservatório de MPB de Curitiba recebe um enriquecedor bate-papo musical entre Janine Mathias e Nei Lopes, que será realizado no Auditório Nhô Belarmino (Rua Mateus Leme, 66). O encontro tem como proposta discutir a cena contemporânea do samba, abordando as realidades carioca e curitibana, além de destacar a trajetória de Nei Lopes — autor de mais de 350 obras e referência na música e literatura negras. A entrada é gratuita, com 50 lugares disponíveis por ordem de chegada. Recomenda-se que o público compareça com uma hora de antecedência para garantir seu lugar.

No dia seguinte, 26 de abril (sábado), a partir das 20h, o Teatro Paiol (R. Cel. Zacarias, 51 – Prado Velho) recebe o show "Janine Mathias convida Nei Lopes", também com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma pixta.me, conforme a disponibilidade. O espetáculo tem direção de Gustavo Moro e conta com banda de apoio formada por Gustavo Moro, Rossano Lopes, Macarrão do Pandeiro, Matheus Corrêa e Nábio Rodrigues.

Janine Mathias convida Nei Lopes

Radicada em Curitiba há 12 anos, Janine Mathias é natural de Brasília e carrega no sangue a ancestralidade do samba — seu pai é cantor e participou das primeiras rodas na capital federal. Apesar de ter iniciado a carreira no rap, firmou-se no samba e criou o projeto Samba da Nêga, espaço de celebração da cultura negra e da música brasileira, que desde 2014 movimenta a cena local com forte engajamento do público.

Em 2018, lançou seu primeiro disco, Dendê, com produção de Eduardo Brechó e Renato Parmi. O trabalho conta com a regravação da música “Maracatu do Meu Avô”, de Nei Lopes, e originou um mini documentário em homenagem ao avô da artista. Essa conexão simbólica e artística culmina agora no encontro inédito entre Janine e Nei, que promete emocionar o público curitibano.

Nei Lopes, por sua vez, é um dos maiores nomes da história do samba. Nascido no bairro do Irajá, no Rio de Janeiro, é compositor, cantor e escritor, com canções gravadas por ícones como Clara Nunes, Beth Carvalho, Gilberto Gil e Zeca Pagodinho. Parceiro histórico de Wilson Moreira, é autor de clássicos do gênero e, desde os anos 1990, tem aproximado o samba da MPB, mantendo-se como uma das principais vozes da cultura negra no Brasil.

A entrada para o bate-papo no Conservatório de MPB é gratuita, com lugares limitados por ordem de chegada. Já os ingressos para o show no Teatro Paiol estão disponíveis gratuitamente pela plataforma pixta.me. Para mais informações, acompanhe o perfil oficial da artista no Instagram: @janinemathias.