Jão, Liniker e Ivete Sangalo fazem o público vibrar na Superdose 2025 Evento aconteceu no Vibra São Paulo no último domingo e contou com a presença de nomes como Bruno Gagliasso, Gkay, Nicole Bahls e Jesuíta... Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h26 ) twitter

A Superdose 2025 foi um verdadeiro espetáculo de inovação, cultura e entretenimento, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais do Brasil. Pela primeira vez realizada no Vibra São Paulo, a edição deste ano elevou o patamar da experiência, reunindo mais de 5 mil pessoas presencialmente e impactando uma audiência de mais de 20 milhões de espectadores através das transmissões ao vivo no TikTok, SBT e SKY.

Com performances eletrizantes e momentos emocionantes, a noite promovida pela Chilli Beans, maior marca de óculos escuros da América Latina, foi marcada por grandes nomes da música. Liniker protagonizou um dos pontos altos do evento ao interpretar um clássico dos Beatles ao lado da Orquestra Mundana Refugi, trazendo uma performance repleta de representatividade e emoção. Jão fez uma homenagem inesquecível a Marília Mendonça, arrancando lágrimas do público presente. E, como prometido, Ivete Sangalo surpreendeu a todos com uma aparição especial e o anúncio de sua própria coleção, que levou a energia do evento às alturas.

Os lançamentos exclusivos da Chilli Beans também foram destaque. O anúncio das colaborações com PlayStation + The Last of Us e Reebok surpreendeu o público, especialmente com a presença de Yudi Tamashiro e Gretchen, que deixaram a noite ainda mais especial e estiveram lá para contar as novidades da marca.

‌



A transmissão multiplataforma ampliou ainda mais o alcance do evento. A cobertura especial do jornalista Leo Dias nos bastidores trouxe um olhar exclusivo para o público do TikTok e Instagram do SBT, enquanto a SKY+ garantiu a exibição completa para os assinantes da TV fechada. No próximo sábado, 22 de março, um especial da Superdose será exibido no SBT, logo após o Sabadou com Virginia.

A ENERGIA DA PIMENTA NA VEIA

‌



"A Superdose não é só um evento, é uma experiência surreal. Foi incrível ver essa energia pulsante, essa conexão entre as pessoas e essa fusão de música, moda e cultura pop. Superamos todas as expectativas e entregamos uma experiência única. Quem esteve presente ou acompanhou de casa sentiu a verdadeira essência da Chilli Beans", celebrou Caito Maia, CEO e fundador da Chilli Beans e idealizador do evento.

Com um impacto avassalador e um crescimento exponencial, a Superdose 2025 entra para a história como um marco na cena cultural e empresarial brasileira. Um evento que provou que inovação e emoção caminham juntas – e que a Chilli Beans segue revolucionando a forma como vivemos experiências.

‌



SOBRE A SUPERDOSE

Idealizada por Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans, a Superdose é um evento anual que reúne música, moda e arte em uma experiência única. Em 2025, o evento ganha ainda mais grandiosidade ao sair do Chilli Mob Cruise, seu palco tradicional, para o Vibra São Paulo, espaço que permitirá uma experiência imersiva para mais de 3 mil pessoas. A noite mais apimentada do ano ganha vida com o trabalho da Musicalize, que atuou desde a cocriação dos atos ao lado da marca, passando pelo gerenciamento das diferentes direções do espetáculo, atuação comercial, até a produção no Vibra.

"Nosso time recebeu o desafio de criar a nova fase da Superdose com muita alegria porque ela nos permitiu exercitar todas as competências que nos definem como Negócio, além de uma visão de futuro, inovação, muito alinhada com o DNA da marca”, complementa João Paulo Affonseca, CEO da Musicalize.

A Superdose se firma como uma oportunidade estratégica para marcas, artistas e influenciadores se conectarem e celebrarem a criatividade em grande estilo. O evento é patrocinado pela Venice Ink, The Led, Campari, Crokíssimo, Burger King, Jack Daniel’s, Aperol, Itaipava Premium, CRM Bônus e Chilli Drinks. A Sympla é a ticketeira oficial do evento.

SOBRE CHILLI BEANS

A Chilli Beans iniciou suas atividades no final dos anos 90, sob o comando do empresário Caito Maia. Vinte anos depois, se consolida como a maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, com mais de 1000 pontos de venda, incluindo Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, México, Estados Unidos, Portugal, Kuwait e Tailândia. Tendo o fast fashion como plataforma de negócios, com lançamentos de 10 novos modelos por semana, a Chilli Beans foi pioneira no conceito de ótica self service, que permite ao cliente manusear e experimentar os produtos, e a primeira com PDVs monomarca no segmento. Recentemente, a marca tornou-se case de estudos na Harvard Business School, onde Caito Maia, presidente da Chilli Beans, contou sua história de sucesso.

A maior marca de óculos escuros da América Latina é a décima com mais operações fora do Brasil e a 12ª maior franquia do país pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). Atualmente possui 25% de market share no Brasil.

Acesse aqui o site e Instagram da marca.

SOBRE A MUSICALIZE

Empresa do Grupo Dreamers e Holding Joy, a Musicalize tem seus pilares na inteligência e comunicação e transita por todo o universo da Música. Entrega desde ativações pontuais de experiência até a construção de sólidas estratégias de posicionamento de marca, a chamada Plataforma de Música. Da Estratégia à execução, seus trabalhos combinam diferentes ferramentas, como: curadoria e gerenciamento de patrocínios, naming rights, endosso de artistas, projetos de conteúdo e experiências, e qualquer outra forma que cumpra os objetivos de negócio das marcas.