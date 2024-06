Jazz e Trap se fundem em novo single de Gbzin, que conta a sua própria história “Menino do 7” chega nas plataformas digitais na sexta-feira, 21, trazendo memórias do artista que viu perdeu seu melhor amigo para...

Alto contraste

A+

A-

“Menino do 7” chega nas plataformas digitais na sexta-feira, 21, trazendo memórias do artista que viu perdeu seu melhor amigo para o tráfico e hoje sonha em se tornar reconhecido no mundo inteiro

Aos 19 anos e com uma crescente soma de streams nas plataformas digitais, Gbzin vem se consolidando rapidamente como um dos nomes em ascensão mais populares da nova geração da música brasileira. Dono de um estilo único, o Rapper Carioca sai da sua zona de conforto para lançar nesta sexta-feira, 21 de junho, o single “Menino do 7”. A música, que chega acompanhada por um clipe, relembra a história do artista, que cresceu Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde dividiu com seus pais e irmão um único cômodo e onde viveu a dor de perder o seu melhor amigo para o tráfico.

“Essa é um single que joga a minha identidade na pista, mostrando quem eu sou de verdade. Escrevi o que vivo e o que quero conquistar. Foi tão espontâneo e sincero, que a letra saiu naturalmente”, revelou o rapper, sobre a composição da canção que também cita a outros artistas da cena, como Filipe Ret, MC Cabelinho e Veigh. “O Ret me inspira na forma lírica que ele tem para passar as mensagens através da música. Então ele me inspira muito artisticamente, também pelo jeito dele se posicionar. Já o Cabelinho me chama atenção pela história de vida, um cara de favela, que veio do funk para o trap e já fez até novelas. O Veigh me chama atenção pela postura e simpatia”, continuou.

“Menino do 7”, é definido por Gbzin como um trap envolvente e cheio de referências, com riffs poderosos e elementos como a guitarra, que traz para a canção uma interessante mistura entre do gênero com a música clássica e o jazz. O clipe, ambientado na própria comunidade do artista apresenta grande produção, com uma estética que já começa a chamar atenção logo nas primeiras cenas, além de outros trechos de tirar o fôlego, que passeiam entre momentos do menino sonhador é a celebridade já consolidada.

A canção é mais um lançamento da ADPAR Records, produtora que vem revelando novos talentos da música nos variados segmentos e ritmos musicais.