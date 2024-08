Jazz Festival: João Sabiá e Ivan Lins se apresentam em Atibaia Artistas encerram o evento com apresentações dias 31/8 e 7/9, respectivamente Cartão de Visita|Do R7 27/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h21 ) ‌



Os dois últimos fins de semana do Jazz Festival, evento realizado pela Bourbon Hospitalidade, terá como atrações o cantor, compositor e ator João Sabiá, no dia 31/8, e o cantor e compositor Ivan Lins, no dia 7/9. Os shows são exclusivos para hóspedes do Bourbon Atibaia Resort, com convites inclusos na hospedagem.



A Bourbon Hospitalidade busca investir cada vez mais em experiências aos hóspedes, como é o caso deste evento musical. Em parceria com o conceituado clube de jazz Blue Note, foram convidados artistas renomados para a primeira edição do Jazz Festival, com apresentações para toda a família, incluindo shows exclusivos para hóspedes e outros abertos ao público geral. Passaram pelos palcos do evento nomes como Tony Gordon, Toquinho e Camilla Faustino.

Serviço:

Shows exclusivos para os hóspedes do Bourbon Atibaia Resort

(apresentação inclusa na hospedagem)

Início: Às 21h30

Serviço de bar disponível à parte

Diárias: a partir de R$ 1.850,00

Reservas: Link

WhatsApp (11) 2119-4700 ou e-mail reservas@bourbon.com.br (horário