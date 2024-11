Jeito Moleque apresenta “Presentão”, primeiro single do projeto “5 POR 5”, gravado em São Paulo Faixa traz participação do grupo Menos é Mais e está disponível nos principais apps de música Cartão de Visita|Do R7 18/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 21h08 ) twitter

O grupo Jeito Moleque apresenta nesta sexta-feira (18) a primeira faixa do projeto “5 POR 5", gravado no mês de setembro, em São Paulo. O DVD celebra os 25 anos de um dos grandes grupos de pagode, que tem marcado gerações com sua música.

A canção escolhida para dar início aos lançamentos foi "Presentão", que traz a participação e a energia contagiante do grupo Menos É Mais. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais (ouça) e vem acompanhada de um clipe que trará as primeiras imagens do DVD.

“Presentão” une o encontro de gerações do pagode, conectando um grupo que marcou época e é referência do gênero, com um dos principais nomes da atualidade, que traz versatilidade para o gênero.

“Estamos felizes demais com esse lançamento, 5 POR 5 foi feito com muito carinho por todos nós, é uma noite que ficará pra sempre na nossa memória. E essa música o nome já diz tudo, né? É um presentão poder contar com os meninos, são talento puro e tivemos a honra de dividir o palco” - comenta Gui, vocalista do grupo Jeito Moleque

“Presentão é composição minha, e poder cantar com nossos parceiros do Jeito Moleque que somos fãs é um prazer enorme! A música tem uma pegada muito boa e no dia da gravação já sentimos que o público gostou dela demais, tenho certeza que vai ser mais um hit”, completa Duzão, vocalista do grupo Menos É Mais.