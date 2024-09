Jerry Cantrell compartilha a nova música “Afterglow” Assista ao videoclipe criado pelo fotógrafo e filmmaker Matt Mahurin Cartão de Visita|Do R7 09/09/2024 - 16h21 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h21 ) ‌



Assista ao videoclipe criado pelo fotógrafo e filmmaker Matt Mahurin aqui

A nova música de Jerry Cantrell, “Afterglow,” chega com um videoclipe criado pelo premiado artista Matt Mahurin, cujo trabalho é conhecido por misturar realismo com elementos abstratos e surreais, o que transparece na peça de cinco minutos.

“O incrível Matt Mahurin e eu criamos um filme comovente para acompanhar a música”, diz Cantrell, acrescentando: “dê uma olhada. Se você quer sangue, temos”.

“Dois dos meus clipes favoritos de todos os tempos que dirigi foram ‘No Excuses’ e ‘Angry Chair’ para o Alice In Chains no início dos anos 1990. Poder oferecer mais uma vez meu trabalho visual para ‘Afterglow’, de Jerry, cerca de trinta anos depois, foi fantástico. Da ária de ópera à música pop, todo mundo vê um filme passando em sua mente quando ouve uma música. Jerry inspirou um sonho febril bem-vindo que eu fiquei grato por ter conseguido tirar da minha mente”, compartilha Mahurin. O trabalho de Mahurin foi apresentado no The New York Times, Time, Rolling Stone, e suas fotografias estão em exposição permanente no Metropolitan Museum of Art.

‌



“Afterglow” é a segunda música do próximo álbum de Cantrell, I Want Blood, com “Vilified” estreando no mês passado. A faixa, que conta com participações especiais de Duff McKagan (Guns N’ Roses) e Gil Sharone (Team Sleep, Stolen Babies), foi elogiada pela Revolver como “sinistra”, enquanto a Metal Hammer a chamou simplesmente de “brilhante”.

I Want Blood, coproduzido por Cantrell e Joe Barresi (Tool, Queens of the Stone Age, Melvins), foi gravado no JHOC Studio de Barresi em Pasadena, Califórnia. O álbum também conta com contribuições dos pesos pesados do baixo, Duff McKagan (Guns N’Roses) e Robert Trujillo (Metallica), dos bateristas Gil Sharone (Team Sleep, Stolen Babies) e Mike Bordin (Faith No More), e dos backing vocals de Lola Colette e Greg Puciato (Better Lovers, ex-Dillinger Escape Plan).

‌



Sobre Jerry Cantrell:

Jerry Cantrell é um trovador americano, celebrado por sua forma distinta de tocar guitarra, vocais cheios de alma e composições profundas. Conhecido por seu trabalho no Alice in Chains e como artista solo, o músico indicado ao GRAMMY vendeu mais de 30 milhões de álbuns, foi considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos pela Guitar World e pela Rolling Stone e foi fundamental para moldar o som do rock moderno. Ao longo de sua carreira, ele lançou seis álbuns de estúdio com o Alice in Chains, três álbuns solo, teve sua música apresentada em filmes de Cameron Crowe, Judd Apatow e Ben Stiller e fez participações especiais em Deadwood e Jerry Maguire.

‌



I Want Blood tracklist:

Vilified (linked)

Off The Rails

Afterglow

I Want Blood

Echoes Of Laughter

Throw Me A Line

Let It Lie

Held Your Tongue

It Comes

Jerry Cantrell online: