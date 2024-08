Jerry Smith lança mais um hit, a faixa "Suspensão a Ar" Com uma série de lançamentos em comemoração ao seu retorno, “Suspensão a Ar” está disponível nas plataformas e com videoclipe no YouTube... Cartão de Visita|Do R7 19/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h46 ) ‌



Com uma série de lançamentos em comemoração ao seu retorno, “Suspensão a Ar” está disponível nas plataformas e com videoclipe no YouTube

Com uma agenda de lançamentos recheada, Jerry Smith vem entregando uma série de singles para comemorar seu retorno ao mundo da música, como "Pronta Pra Aprontar" e "Aquece no Pontinho". Agora, Jerry apresenta uma faixa diferente: a da vez é "Suspensão a Ar", com alusão aos carros que levam a tecnologia e um beat pronto para tocar nas caixas no último volume. A track já está disponível nas plataformas de streaming - ouça aqui - e com videoclipe no canal do MC Jerry Smith - assista aqui.

Jerry Smith é o nome que abalou a música entre 2017 e 2021, se consolidando pela sua voz potente e inconfundível, e que sem demora protagonizou eventos - de bailes de ruas a carnavais -, sempre presente quando o assunto é funk. Após uma breve pausa, o funkeiro se viu na necessidade de voltar a fazer aquilo que ama e dessa vez com uma nova parceria, a GR6, maior produtora e gravadora de música urbana da América Latina. Para seu "comeback", as faixas que apresenta foram escolhidas a dedo pelo artista, que apostou nas que mais fazem sentido para o que pretende apresentar nos próximos meses.

A novidade, "Suspensão a Ar", promete roubar a atenção do público. Com uma introdução divertida, um beat e grave na medida certa, Jerry faz versos brincando com a tecnologia adicionada em carros, a suspensão que faz o carro subir e descer, assim como os passos de dança apresentados no clipe.

"Estou muito empolgado em anunciar o lançamento da faixa, ‘Suspensão a Ar’, em colaboração com o DJ Cassula que foi um cara que esteve comigo desde o início da minha carreira. Essa música traz de volta o estilo que marcou alguns dos meus maiores sucessos. Trabalhar com o DJ Cassula foi uma experiência incrível, e juntos conseguimos criar um som que vai fazer a galera dançar e vibrar. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente curtiu fazer! Fiquem ligados nas minhas redes sociais para mais novidades e não deixem de conferir ‘Suspensão a Ar’ nas plataformas digitais.", diz o artista.

O videoclipe que dá vida a narrativa é divertido, dançante e promete ficar na mente dos ouvintes - gravado e produzido pela GR6 Filmes, braço da produtora focada em audiovisual (Assista Agora).

Ficha Técnica:

Produção musical: Dj Cassula

Direção: Felipe Pavan e Caio Pavan

Artístico e Repertório: Douglas Buiu

Marketing: Letícia Flauzino

Designer: João Primo