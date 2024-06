Joanna se apresenta no projeto Seis & Meia no Rio de Janeiro

Alto contraste

A apresentação ocorrerá no dia 16 de julho, com show de abertura da cantora Giovanna Cursino

O projeto Seis & Meia tem sido um sucesso em sua retomada na cidade do Rio de Janeiro, e a atração de julho já está confirmada , no dia 16 (terça-feira) , às 18h30 no Teatro Riachuelo, uma das divas da MPB, a cantora Joanna, será a atração principal. O show de abertura ficará por conta de Giovanna Cursino, ex-integrante da Banda Blitz, com a qual gravou CD e DVD, ex-vocalista da Banda Favorita, backing vocal de Fernanda Abreu, e atualmente trabalha com o cantor Daniel Boaventura. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma online Sympla.



Abraçado pela classe artística nos anos 90, o projeto Seis & Meia foi um grande sucesso de público e ganhou bastante espaço. No entanto, no início dos anos 2000, o projeto chegou ao fim no Rio de Janeiro e seguiu para o Nordeste do Brasil, especificamente para Natal e Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, onde continuou a alcançar números impressionantes e trouxe grandes nomes da música. Zeca Baleiro, Zélia Duncan, Geraldo Azevedo, Fagner e Alceu Valença foram alguns dos artistas que marcaram as temporadas do Seis & Meia no Nordeste.



Sobre a cantora Joanna



Joanna, cantora e compositora carioca, apaixonou-se pela música aos 12 anos. Dona de uma voz ímpar, seu repertório atravessou gerações, consolidando-a como uma das divas da MPB. Retorna agora com o show "Clássicos da Música Brasileira", um prelúdio à celebração de seus emblemáticos 45 anos de carreira.



Em "Clássicos da Música Brasileira", Joanna traz grandes sucessos de várias décadas, numa retrospectiva de canções emblemáticas de renomados compositores, pontuadas por breves relatos sobre a importância dessas músicas no Brasil e no mundo.



Joanna iniciou sua carreira nos bailes, sua maior escola, e traz para esse repertório memórias musicais definitivas e toda a experiência adquirida em suas quatro décadas de carreira. Num repertório de 18 canções, Joanna interpretará músicas de Roberto Carlos, Chico Buarque, Gonzaguinha, Moraes Moreira, Caetano Veloso, Lulu Santos, Arlindo Cruz, Guilherme Arantes, entre outros grandes nomes. Ela será acompanhada pelo maestro e arranjador Fernando Moreira e pelo tecladista e vocalista Denis Paulo.



Serviço

Projeto Seis & Meia

Show com Joanna, abertura com Giovanna Cursino

Data: 16 de Julho (terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Teatro Riachuelo - Rua do Passeio , 40, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Instagram: @projetoseisemeia / @projetoseisemeiarj

Ingressos: Plataforma Sympla