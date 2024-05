João Bosco e Vinícius assinam com a Warner Music Depois de 12 anos trabalhando de forma independente, dupla oficializou a assinatura em um evento no Rio de Janeiro na tarde desta quarta...

Depois de 12 anos trabalhando de forma independente, dupla oficializou a assinatura em um evento no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (22)

Após 12 anos trabalhando como artistas independentes, João Bosco e Vinícius, ícones da música sertaneja, decidiram começar um novo capítulo em suas carreiras e assinar com uma gravadora. A escolhida foi a Warner Music, uma das mais respeitadas e renomadas do mundo. Na tarde desta quarta-feira (22), os artistas comemoraram o momento em um evento de oficialização no Rio de Janeiro, ao lado da presidente Leila Oliveira e de sua equipe, com direito a um pocket show exclusivo que encantou os convidados presentes.

Foram meses de negociações minuciosas até a parceria ser firmada. O duo acredita no potencial da empresa para impulsionar sua música a novos patamares pelo país. Com mais de duas décadas de carreira, a dupla traz consigo um legado de hits, como “Chora, Me Liga”, “Bloqueia Eu”, “Segunda Taça” e “Amiga Linda”, centenas de prêmios e indicações, incluindo um Grammy, e uma base de fãs sólida e milionária, pronta para acompanhar essa nova fase de perto.

“É um momento muito marcante na nossa trajetória, sem dúvidas. Ficamos anos e anos seguindo como artistas independentes, mas estamos confiantes que esse é o momento certo para mudar a estratégia e, com certeza, a Warner é a gravadora ideal para nos acompanhar nessa nova fase. Estamos ansiosos para os próximos passos!”, compartilha João Bosco.

“Sempre que estamos organizando uma grande mudança pensamos muito bem em cada detalhe para exatamente ter o controle de cada decisão tomada, então nesta fase não poderia ser diferente. Foram meses para chegar no acordo perfeito e agora estamos prontos para começar com tudo!”,completa Vinícius.

Responsável pela carreira de artistas como Iza, Pedro Sampaio, Ferrugem, Kamisa 10, João Gustavo & Murilo, Us Agroboy, Pocah, MC Ryan SP e MC Hariel, a união entre João Bosco e Vinícius e a Warner Music não apenas realça o potencial da dupla, como também afirma a grandiosidade da gravadora como um pilar fundamental no cenário musical.