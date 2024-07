João Bosco leva turnê comemorativa de 50 anos de carreira ao Festival de Inverno de Garanhuns No dia do seu aniversário, artista presenteia o público com clássicos de sua trajetória em show gratuito

Após lotar shows por todo o Brasil, e uma bem-sucedida turnê norte-americana, João Bosco chega à reta final de sua turnê comemorativa de 50 anos de carreira: "Cinco décadas em canções". O show no Festival de Inverno de Garanhuns, Pernambuco, será a última apresentação da turnê no estado, neste sábado, 13 de julho, data que marca também o aniversário de 78 anos do artista.

No palco de montado na Praça Mestre Dominguinhos, empunhando de seu indefectível violão, João Bosco será acompanhado por Ricardo Silveira, na guitarra, e Guto Wirtti, no contrabaixo, e Kiko Freitas, na bateria, músicos que estão a seu lado há mais de uma década. Com novos arranjos e uma abordagem refrescante, João Bosco não apenas celebra no espetáculo um passado de sucesso, mas também olha para o futuro com entusiasmo e esperança, mantendo sua identidade musical única.

Após a última apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns, Bosco encerrará a turnê no país em Salvador (19/07). Em agosto, o artista embarca para a Europa, com shows agendados em países como Itália, Suécia e República Checa.

Serviço: João Bosco - Cinco décadas em canções

Data: 13 de julho

Local: Festival de Inverno de Garanhuns

Praça Mestre Dominguinhos,São José, Garanhuns - PE

Entrada franca