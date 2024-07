João Gomes dá início aos lançamentos dos videoclipes de “Vaquejada Ta Na Moda”

‌



“Porta Retrato”, faixa escolhida para o start, chega no Youtube nesta segunda-feira (15) às 18h

Em menos de uma semana desde sua gravação, os videoclipes do projeto “Vaquejada Ta Na Moda” já estão com data e horário marcado para serem disponibilizados. A escolhida para o início dos lançamentos foi a faixa “Porta Retrato”, que chega no Youtube às 18h de hoje (15/07) e fará parte do primeiro EP junto com “Me Ama Sem Pausa” e “Pegada da Roça”, que terão seus vídeos disponibilizados quinta (18) e sexta-feira (19), respectivamente.

A música, composta por José Cícero, retrata a história do fim de um relacionamento, onde o eu lírico ainda sente falta de sua amada e não consegue tirar ela de sua cabeça, pensando se um dia ela ainda voltará. “Fico na janela a te esperar/ E a minha cabeça chega a imaginar/ Com o pensamento se ainda você vai voltar.”

“Já estava ansioso para lançar esses vídeos, tenho certeza que vocês vão curtir muito! Só tenho a agradecer a Deus por essa gravação linda. Tudo saiu bem melhor do que o planejado, graças ao público que cantou, dançou e curtiu muito. Gosto de ter essa troca de energia com cada um, é sempre muito agradável” diz João.

Com um palco mais intimista, jogo de luzes e fogos que deixaram a gravação ainda mais especial, o cantor contou com um super time por trás de toda produção. Victor Teixeira ficou responsável pela direção geral, a produção de vídeo foi assinada pela VTX Filmes e a produção executiva pela Top Eventos e Tapajós Produções.

João Gomes - Porta Retrato – Vaquejada Ta Na Moda

Lançamento: 15 de julho de 2024

LETRA:

Porta Retrato (José Cícero)

Olho e vejo o porta-retrato

Você não me sai do pensamento

Trancado sozinho nesse quarto

E um vazio aqui por dentro

A saudade serve só pra machucar

Ouço sua voz no meu celular

Contando as horas e os minutos pra você chegar

Tenho a lembrança do teu cheiro

Na minha boca o gosto do teu beijo

E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro

Fico na janela a te esperar

E a minha cabeça chega a imaginar