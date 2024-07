João Gomes e Gilberto Gil jantam juntos e prometem 'novidades' Encontro ocorreu na noite desta quarta-feira (17) na residência do cantor Gilberto Gil, localizada na capital carioca Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Encontro ocorreu na noite desta quarta-feira (17) na residência do cantor Gilberto Gil, localizada na capital carioca

Na noite da última quarta-feira (17), João Gomes teve um encontro especial na residência do icônico Gilberto Gil, localizada em Copacabana, no Rio de Janeiro, a convite do próprio cantor, escritor, produtor e multi-instrumentista. O jantar, promovido pela família de Gil, foi um momento único de aproximação entre os artistas e um espaço para discutir música e projetos futuros. Além dos cantores, estiveram presentes outras figuras importantes do cenário musical e empresarial como Daniel Mendes, empresário de João Gomes, Jaime Costa, presidente da Believe Brasil e Portugal, Aloysio Reis, presidente da Sony Publishing e diretor da UBC, Eveline, responsável pelo selo e editora de Gilberto Gil, e Flora Matos, esposa de Gil.

Durante o jantar, os convidados desfrutaram de uma variedade de pratos típicos brasileiros, incluindo costela suína com batatas, farofa com farinha da Bahia, arroz, quiches de alho poró e queijo, entre outras delícias.

“É uma honra ter sido convidado pelo próprio Gilberto Gil para este jantar. Foi uma noite muito especial que eu vou levar para toda minha vida. Ele sempre foi uma grande inspiração pra mim e pra tantos outros artistas. A trajetória dele para nossa cultura no Brasil é única e incomparável. Já estou ansioso para os próximos passos, muitas novidades estão a caminho”, compartilha João.

Publicidade

Gilberto Gil, aos 82 anos de idade, e João Gomes, prestes a completar 22 anos, passaram horas compartilhando histórias, experiências musicais e discutindo os desafios e conquistas de suas carreiras. O encontro entre as duas gerações promete inspirar novos projetos colaborativos que certamente irão encantar os fãs de ambos os artistas e admiradores da música brasileira.