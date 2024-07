João Gomes grava audiovisual do projeto “Vaquejada Ta Na Moda”

‌



Filmagem ocorreu nesta segunda-feira (8) na Vila Forró em Campina Grande/PB

Nesta segunda-feira (8), os fãs do forró foram presenteados com uma gravação audiovisual do projeto já lançado “Vaquejada Ta Na Moda” do grande nome do gênero, João Gomes. Com 11 faixas que já foram divulgadas em seu CD, que celebra o São João, o cantor contou com a participação especial do Japãozinho na filmagem da canção “Pegada da Roça”. Na companhia de convidados, João agitou a Vila Forró, em Campina Grande, na Paraíba.

Com um palco intimista bem próximo ao público e o cenário raiz, remetendo o sertão com casas de barros, o artista contou com um jogo de luzes e fogos que deixaram a gravação ainda mais especial.

“É a realização de mais um sonho! Saiu do jeito que eu imaginei e foi perfeito. Obrigado Deus por mais esse projeto incrível. Não vejo a hora de disponibilizar ele para vocês!” compartilha o cantor.