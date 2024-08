João Gordo lança versão punk rock de clássico de Caetano Veloso Projeto “Brutal Brega” reimagina “Atrás do Trio Elétrico” Cartão de Visita|Do R7 31/07/2024 - 23h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 23h43 ) ‌



Projeto “Brutal Brega” reimagina “Atrás do Trio Elétrico”

Escute, aqui.

O vocalista e ícone do punk João Gordo (Ratos de Porão) lança hoje uma versão da música “Atrás do Trio Elétrico”.

A canção, de autoria de Caetano Veloso, foi lançada originalmente em seu álbum homônimo de 1969. A versão de João Gordo reinterpreta a energia original da música, transformando em uma versão punk rock intensa.

O lançamento é o segundo single da continuação do Brutal Brega, projeto que se iniciou na pandemia em parceria com o produtor Val Santos (Toyshop, VIPER). O primeiro disco do projeto, lançado em 2022, é um divertido tributo a música ˜brega˜, com versões de clássicos de artistas como Sidney Magal e Reginaldo Rossi.

Agora, João e Val preparam um segundo disco, dessa vez um tributo à MPB. Com lançamento ainda em 2024, o disco incluirá versões de canções de artistas como Caetano Veloso, Belchior, Luiz Gonzaga e muitos outros. Em maio, foi lançado o primeiro single do disco, uma versão de Coroné Antonio Bento, clássico que ficou famoso na voz de Tim Maia.

A versão acompanha também um clipe dirigido por Raul Machado, e inclui uma mensagem de áudio do próprio Caetano, reagindo à versão de sua música.

O primeiro álbum do Brutal Brega já está disponível em todas as plataformas, e em CD via Wikimetal Store.

