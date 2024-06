João Rock anuncia campanha em prol de vítimas das enchentes no Rio Grande no Sul Festival irá arrecadar itens de higiene pessoal para famílias gaúchas. As doações serão recebidas neste sábado, na portaria do evento...

O João Rock fará uma campanha para ajudar as famílias gaúchas vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Quem for ao festival neste sábado, dia 08 de junho, independentemente do setor adquirido no ingresso, pode ajudar com doações de itens de higiene pessoal: escova de dente, pasta de dente, sabonete, desodorante, shampoo e absorventes.

As doações devem ser entregues pelo público na portaria do Parque Permanente de Exposições, onde acontece o evento. A iniciativa é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Preto.

De acordo com os organizadores, a ação é independente do Ingresso Solidário: quem adquiriu este tipo de acesso deve, obrigatoriamente, doar um quilo de alimento não perecível (como já previa a ação inicial), mas também pode colaborar com a campanha para o Rio Grande do Sul com itens de higiene pessoal.

Line-up

O João Rock, em Ribeirão Preto, é um dos principais festivais de música do país, e abriga, além de atrações do rock, gêneros como o pop e o rap. Serão mais de 30 atrações em quatro diferentes palcos:

Palco João Rock: Emicida e Pitty / Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba, além de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Detonautas e Thiago Castanho e Marcão Britto - Charlie Brown JR 30 anos.

Palco Brasil (atrações são 100% inéditas): Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

Palco Aquarela: Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis. Todas também pela primeira vez no Festival João Rock.

Palco Fortalecendo a Cena: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.

Os ingressos para o evento estão esgotados. Os portões abrem a partir das 12h30.