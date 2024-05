João Rock confirma batalha de MCs em sua programação Fortalecendo a cena do rap nacional, evento traz novamente disputa de rimas em seu line-up. Festival acontece no dia 8 de junho, em...

Fortalecendo a cena do rap nacional, evento traz novamente disputa de rimas em seu line-up. Festival acontece no dia 8 de junho, em Ribeirão Preto

Quatro MCs convidados trazendo improvisos repletos de criatividade reforçarão a cena do rap e da cultura urbana brasileira durante a 21ª edição do João Rock, no dia 08 de junho. A ação, realizada pela segunda vez no festival, é em parceria com a Batalha da Aldeia – BDA, considerada a principal do gênero no País.

Entre os MCs confirmados estão Apollo, um dos maiores campeões da BDA; Barreto, conhecido por quebrar paradigmas; Brennuz, um dos responsáveis pela popularização das batalhas no TikTok; e Levinsk, que está entre as maiores campeãs do time BDA.

Os artistas participam da batalha um contra o outro e ficará a cargo do público do festival escolher o vencedor. Em caso de empate, jurados da BDA escolhem o melhor da batalha.

“No ano passado a disputa trouxe um reforço na diversidade de cultura e representatividade dentro no festival. O público participou e curtiu a proposta dos MCs.”, diz Luit Marques, um dos organizadores do João Rock.

As batalhas acontecerão no Palco João Rock - o mesmo que receberá os encontros de Emicida/Pitty, Marcelo D2/Djonga/Um Punhado de Bamba, além de Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto – CBJR e Detonautas.

"É uma honra seguirmos com mais um ano de parceria com o João Rock e levarmos a cultura das batalhas de rima pra um público novo, fora da nossa bolha", diz Bob 13, um dos sócios fundadores da Batalha da Aldeia.

Festival João Rock 2024

Quando: 08 de junho

Onde: Ribeirão Preto – SP

Parque Permanente de Exposições