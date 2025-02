João Rock inicia pré-venda de ingressos com lote promocional Festival acontece dia 14 de junho em Ribeirão Preto/SP Cartão de Visita|Do R7 28/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h26 ) twitter

Festival acontece dia 14 de junho em Ribeirão Preto/SP

A tradicional pré-venda de ingressos do João Rock começa nesta terça-feira, dia 28, a partir das 12h. O período promocional vai até o dia 03 de fevereiro, às 23h59, ou até esgotar o lote.

A ação acontece antes mesmo do anúncio do line-up do evento e oferece ao público a oportunidade de garantir a entrada para a 22ª edição do festival - que será realizada no dia 14 de junho - com condições especiais.

“Nos últimos anos, os ingressos para o evento esgotaram com antecedência. Esta ação de pré-venda é voltada, principalmente, para os fãs do festival, que conseguem garantir com tranquilidade o ingresso, antes da divulgação das atrações, e ainda com um valor diferenciado”, destaca Marcelo Rocci, um dos organizadores do JR.

‌



Estarão disponíveis na pré-venda ingressos para os quatro setores: Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Lagunitas. Os ingressos são limitados a 4 unidades por CPF e o parcelamento pode ser feito em até 6 vezes sem juros.

Benefícios exclusivos para clientes BB

‌



Mais uma vez patrocinador oficial do evento, o Banco do Brasil traz condições exclusivas para a compra de ingressos. Clientes BB que utilizarem o Ourocard Visa terão 15% de desconto nos ingressos de qualquer setor, além da possibilidade de parcelar em até 8 vezes sem juros. Essas vantagens são válidas para todos os lotes de ingressos.

Como comprar

‌



A pré-venda acontece pelo site www.joaorock.com.br e na loja oficial do João Rock no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Valores

Pista: R$ 200,00 (meia) / R$ 225,00 (solidário*) / R$ 400,00 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 410,00 (meia) / R$ 445,00 (solidário*) / R$ 820,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 460,00 (meia) / R$ 505,00 (solidário*) / R$ 920,00 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 840,00 (valor único - open bar e open food)

*Ingresso solidário mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível

PROGRAME-SE

João Rock 2025

Data: 14 de junho

Local: Parque Permanente de Exposições - Ribeirão Preto/SP

Ingressos: www.joaorock.com.br e loja João Rock no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Mais Sobre o João Rock

O João Rock se consagrou como um festival que se orgulha de ter um line-up genuíno e exclusivamente brasileiro, focado no rock, rap, MPB e reggae. Em 21 anos, apresentou cerca de 300 shows em seus palcos, promovendo encontros históricos e inéditos.

Em sua última edição, 70 mil pessoas participaram do festival, que contou com mais de 30 shows.