João Rock: últimos ingressos da pré-venda têm apenas setor pista disponível; camarotes e pista premi

Evento acontece no dia 08 de junho, em Ribeirão Preto/SP

A pré-venda dos ingressos do Festival João Rock segue apenas com o setor pista disponível para venda. Os convites antecipados e com descontos dos camarotes e pista premium deste lote promocional esgotaram em menos de 6 horas.

A 21ª edição do evento acontece no dia 08 de junho, no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto/SP. “Tivemos muito interesse pelos ingressos de todos os setores neste primeiro momento, o que foi muito positivo. Nesta etapa, são disponibilizados 30% do total de convites que serão comercializados e o público tem a oportunidade de compra antecipada e com benefícios. Por isto, os fãs do festival aproveitam”, explica Luit Marques, um dos organizadores.

Os ingressos do setor pista seguem sendo vendidos até o dia 4 de março ou até esgotar o lote.

A organização do evento informa que para evitar golpes e fraudes, o consumidor deve comprar somente nos canais oficiais que são o site joaorock.com.br e as lojas Ophicina em todos os shoppings de Ribeirão Preto.

Festival João Rock 2024

Quando: 08 de junho

Onde: Ribeirão Preto – SP

Parque Permanente de Exposições