João Sabiá anuncia álbum visual João & Violão com vídeo exclusivo e show de lançamento no Blue Note Com uma carreira marcada pela mistura de ritmos como sambalanço, bossa nova, jazz e soul, João Sabiá construiu uma identidade única... Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 29/11/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assista ao vídeo

Com uma carreira marcada pela mistura de ritmos como sambalanço, bossa nova, jazz e soul, João Sabiá construiu uma identidade única na música contemporânea brasileira. Hoje, o cantor e compositor carioca apresenta o vídeo de “Meu Iê Iê Iê”, faixa que integra seu novo projeto audiovisual, João & Violão. O álbum completo será lançado em 12 de dezembro, simultaneamente nas plataformas de streaming de áudio e no canal oficial da gravadora Trama no YouTube.

O vídeo antecipa o tom intimista e a estética que caracterizam o trabalho. Cada faixa do álbum será acompanhada por um vídeo exclusivo, criando uma narrativa visual que complementa as músicas.

“‘Meu Iê Iê Iê’ é uma parceria minha com Mu Chebabi, influenciada pela soul music da Motown dos anos 1960. A letra fala sobre o fim de uma relação que, mesmo encerrada, deixou boas memórias. A gravação original está no meu terceiro disco, Nossa Copacabana (2014), com arranjos vibrantes de banda e metais. Mas, com o tempo, senti a necessidade de criar uma versão mais sutil, que refletisse melhor a introspecção dos versos. Por isso, ela entrou em João & Violão”, explica Sabiá.

‌



João & Violão, quinto álbum de sua discografia, celebra os 25 anos de estrada do artista com uma abordagem acústica e intimista. O projeto reúne destaques de sua obra autoral em arranjos inéditos e minimalistas, além de duas composições novas. A proposta é um retorno às raízes, algo que Sabiá vinha idealizando, motivado tanto pelo desejo de reinventar seu repertório de forma mais orgânica quanto pelos pedidos de fãs e amigos.

As gravações de áudio e vídeo foram realizadas nos Estúdios Trama NaCena, em São Paulo, com produção assinada por João Sabiá. A mixagem e masterização ficaram a cargo de Ricardo Camera.

‌



Para marcar o lançamento, João Sabiá fará um show especial no Blue Note São Paulo. “Será como abrir as portas da minha sala de estar para o público. Apenas eu e meu violão, apresentando o repertório do novo álbum e contando as histórias por trás das músicas. Também vou homenagear grandes artistas que influenciaram minha formação musical, contextualizando meu trabalho. A noite será descontraída, com espaço para improvisos, surpresas e muita interação com a plateia”, revela o artista.

Serviço

‌



Show: João Sabiá - Lançamento de João & Violão

Data: 12 de dezembro de 2024

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Avenida Paulista 2073 - 2º Andar - Consolação - São Paulo/SP

Abertura da casa: 19h

Horário do show: 20h

Ingressos disponíveis no site Eventim

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais