Joe Goddard anuncia novo EP e lança o single "Image and Style" Depois de lançar seu terceiro álbum solo Harmonics e o EP colaborativo Neptunes com Kaitlyn Aurelia Smith no ano passado, Joe Goddard... Cartão de Visita|Do R7 16/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h46 )

Escute aqui.

Depois de lançar seu terceiro álbum solo Harmonics e o EP colaborativo Neptunes com Kaitlyn Aurelia Smith no ano passado, Joe Goddard anuncia agora seu novo EP: Kinetic.

Com cinco faixas voltadas ainda mais para as pistas do que Harmonics, Kinetic conta com participações de Dynamite MC, SUKU (do Ward 21) e o representante do sul de Londres, Pinty. Com lançamento digital marcado para 9 de maio, o EP traz fortes influências do UK garage e uma energia pulsante.

A primeira faixa revelada do EP é “Image and Style”, com SUKU e Dynamite MC. Com toques de jungle e uma vibe “vidros abaixados, som no talo”, a canção chega em tempo perfeito para o verão.

‌



Joe comenta sobre o projeto: “Esse EP é mais focado na pista do que meu álbum Harmonics. Trabalhar com MCs como Dynamite, Suku e Pinty foi um prazer enorme — sou fã deles há anos. Tenho tocado essas faixas nos meus sets ao longo do último ano. Com o renascimento do garage britânico, senti que era o momento certo de mergulhar nesse som novamente, que sempre esteve muito próximo do meu coração. Ver o gênero florescendo ao redor do mundo é incrível.”

Em outras faixas do EP, “Ace” desacelera o ritmo, com vocais divididos entre Goddard e Pinty. A faixa seguinte, “Flex”, apareceu pela primeira vez na coletânea FabricLive do Confidence Man e, com vocais de SUKU, traz batidas que remetem à produção de Scott Storch no início dos anos 2000. “Buffy” conta com a colaboração do duo Technology + Teamwork, enquanto “Hold Me Tight”, coproduzida por Joe e ABSOLUTE., encerra o EP.

‌



Tracklist:

1. Image and Style featuring SUKU of Ward 21 and Dynamite MC

‌



2. Ace featuring Pinty

3. Flex featuring SUKU of Ward 21

4. Buffy featuring Technology + Teamwork

5. Hold Me Tight (Joe Goddard x ABSOLUTE.)