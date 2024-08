Joe Goddard lança o álbum de remixes "Harmonics Remixed" No início deste verão, Joe Goddard lançou seu terceiro álbum solo, Harmonics Cartão de Visita|Do R7 23/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 23/08/2024 - 16h41 ) ‌



Harmonics é infalivelmente alegre” Mojo

“Fabuloso” Record Collector 4*

“Uma exploração refrescante e vibrante da música eletrônica de dança” Clash 8/10

“Uma aula magistral absoluta de música eletrônica” Far Out 4*

“‘Harmonics’ é um triunfo musical que ultrapassa os limites do gênero e prova que Goddard não é apenas um dos melhores músicos eletrônicos da Grã-Bretanha, mas um visionário capaz de executar e entregar sempre” Retro Pop 4*

“Impressionante” The Arts Desk

No início deste verão, Joe Goddard lançou seu terceiro álbum solo, Harmonics. Em 14 faixas de dance music - tocando garage, house, hip-hop, pop e disco do Reino Unido - Goddard abriu a pista para vários colaboradores, incluindo Eno Williams, do Ibibio Sound Machine, o rapper britânico Oranje, o ex-vocalista do Wild Beasts, Hayden Thorpe, os companheiros de banda de Joe no Hot Chip, Alexis Taylor e Al Doyle, Tom McFarland do Jungle, o cantor criado no Bronx, Fiorious, o vocalista guineense Falle Nioke e o músico de jazz do Reino Unido, Alabaster DePlume, entre outros.

Hoje, Joe Goddard lança Harmonics Remixed, um álbum de remixes de Harmonics que também apresenta uma música inédita do próprio Joe, “Weave” - uma faixa de eletrônica que se desenvolve até um crescendo repleto de beleza.

Em outra parte de Harmonics Remixed, a badalada DJ Hilit Kolet transformou “Destiny” em um banger techno, que ela vem testando no lendário clube de Ibiza, Pikes, enquanto Boys’ Shorts apresentou uma versão house da faixa. Há momentos também “baleares” com nomes como Cosmodelica em “Follow You”, East Coast Love Affair se inspirando no Frankie Knuckles em “Summon”, enquanto Ray Mang estende “New World (Flow)” em novas profundezas. Além disso, o lendário produtor britânico de house e rare-groove Ashely Beedle remixa “Progress” por meio dos membros de sua banda Black Science Orchestra.

Com Harmonics Remixed, Goddard leva o ethos do álbum um passo adiante. Sua abertura e aceitação das nuances humanas das pessoas é a origem do nome Harmonics - uma celebração da compaixão, da colaboração e da criação.

Tracklist:

Moments Die featuring Barrie

Progress featuring Ibibio Sound Machine

Destiny featuring Findia

New World (Flow) featuring Fiorious

When Love’s Out Of Fashion featuring Oranje

Follow You

On My Mind

Summon featuring Hayden Thorpe

When You Call featuring Findia

Out At Night

Mountains featuring Alexis Taylor and Al Doyle

Ghosts featuring Tom McFarland

Miles Away featuring Falle Nioke

Revery featuring Alabaster DePlume

Weave

Destiny (Boys’ Shorts Remix)

New World (Flow) (Roman Flugel Remix)

Destiny (Hilit Kolet Remix)

Follow You (Cosmodelica Vocal Remix)

Moments Die (1-800 GIRLS Remix)

Progress (Black Science Orchestra Vocal Remix)

Summon (East Coast Love Affair Remix)

New World (Flow) (Ray Mang Remix)

New World (Flow) (ABSOLUTE. Transcendental Remix)

12”:

Follow You (Cosmodelica Vocal Remix)

Progress (Black Science Orchestra Vocal Remix)

Summon (East Coast Love Affair Remix)

New World (Flow) (Ray Mang Remix)

Harmonics Remixed já foi lançado digitalmente e está disponível para pré-venda em vinil aqui. O vinil de 12” chega em 25 de outubro.

