Johnny Hooker se prepara para turnê especial de 20 anos de carreira e anuncia lançamento de EP

Logo após dar inicio a sua turnê especial de 20 anos de carreira, o cantor e compositor pernambucano, Johnny Hooker vem trabalhando em um novo lançamento musical. Nesta sext-feira (03), o artista disponibiliza em todas as plataformas digitais remixes do seu single de platina: “Caetano Veloso”.

Em duas tracks, com produções assinadas por Leo D (responsável por produzir os dois primeiros discos da carreira de Johnny), e pelo time da "Brabo Produções", Maffalda, Gorky e Zebu, (famosos por suas contribuições com Pabllo Vittar, Major Lazer e Iza) as versões são pensadas para estar nas grandes playlists dos DJs Brasil afora, tocando nas festas de música eletrônica e brasilidades.

A faixa principal assinada por Leo D é um house music em sua forma mais típica: bumbo, chimbal off-beat, caixa, entre 120/130 bpm é pra cima, elétrica, e, com o charme do agogô, parece que estamos em uma festa eletrônica tropical pé na areia. Já a faixa assinada pela Brabo, tem a introdução de instrumentos como o teclado e o sax, mesclando com elementos da lambada, música pop e axé music, transformando o single em um forró estilizado. "Caetano Veloso" é uma das músicas que mais cresce organicamente nas plataformas digitais do cantor, desde o seu lançamento, nunca saiu das cinco músicas mais ouvidas no Spotify de JH.

“Dançar contigo me dá Caetano / Amanhã cedo a gente pode esquecer / Dançar contigo me dá Caetano /Amanhã cedo a gente pode esquecer”, canta o artista nos versos da canção.

Já na turnê, que iniciou no dia 27 de abril, no Rio de Janeiro, e irá percorrer por todo o país, o artista traz um compilado dos maiores marcos de sua carreira. “Vai ser um show muito importante, todo estruturado para contar a história da minha vida, os sucessos, as apresentações nacionais e internacionais, os prêmios, as polêmicas, a dor, o sangue e a glória. Afinal, são 20 anos de carreira. Quero trazer tudo que o público já pediu, para emocionar e deixar marcas, além de demonstrar a imensa gratidão que tenho pelos meus fãs, que sempre estiveram ao meu lado nessa trajetória. Vai ser especial demais”, diz.