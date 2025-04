Johnny Monster anuncia clipe e show de lançamento do novo álbum As novidades fazem parte da divulgação de ‘Líquido Inflamável’ Cartão de Visita|Do R7 07/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h46 ) twitter

O cantor e compositor paulista Johnny Monster lança na quarta-feira, 9 de abril, o clipe da faixa-título de seu mais novo disco “Líquido Inflamável”. O vídeo dirigido por Gastão Moreira será disponibilizado no canal do Kazagastão no Youtube.

“Acompanho a carreira solo do meu talentosíssimo amigo desde o começo”, revela Gastão. “Fiquei impactado quando escutei seu trabalho. Com sete músicas inspiradas, arranjadas com esmero e muito bem produzidas, ‘Líquido Inflamável’ tornou-se meu favorito dentro da sua ótima discografia. Gostei tanto que liguei para ele e me ofereci para fazer um clipe”.

O vídeo gravado por Moreira e a esposa Beatriz Barbi em sua casa foi calcado numa ideia simples: câmera fixa, imagens contrastadas em preto e branco, com destaque a performance idiossincrática de Johnny num fundo branco. “Tinha certeza que isso seria mais que suficiente para conseguir um bom resultado, pois ele é um artista nato, sincero, visceral, que se entrega por completo à sua arte. Acho que o clipe cumpriu o papel de destacar a dualidade contida no seu nome artístico. Um ser humano consciente e gentil, que no palco se despe de qualquer vaidade e expõe sem pudor o fundo da sua alma”.

‌



Além do clipe, Monster realizará um show de lançamento em São Paulo no mesmo dia. A apresentação, que acontece no Exit Bar a partir das 21h30, repassará, além do recente projeto, a carreira solo do cantor e outras influências.

SERVIÇO:

‌



Johnny Monster apresenta show de lançamento do álbum “Líquido Inflamável”

Data: 09/04 (quarta-feira)

‌



Local: Exit Bar | Alameda Lorena, 2104 - Jardim Paulista - São Paulo, SP

Horário: 21h30