Jonathan Ferr se apresenta na Womex Worldwide Music Expo, a maior feria de setor, em Manchester Jonathan Ferr é o único brasileiro a se apresentar na Womex Worldwide Music Expo, a maior feira internacional da música, em Manchester... Cartão de Visita|Do R7 25/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h49 )

Jonathan Ferr é o único brasileiro a se apresentar na Womex Worldwide Music Expo, a maior feira internacional da música, em Manchester na Inglaterra neste sábado, 26/10

O pianista carioca Jonathan Ferr, um dos artistas mais inovadores da atual cena musical brasileira, será o único músico brasileiro a se apresentar na 30ª edição da Womex Worldwide Music Expo, a maior feira internacional da indústria da música, que este ano será realizada em Manchester, Inglaterra, entre 23 e 27 de outubro, homenageando Hermeto Pascoal.

Esta convenção internacional de música integra feiras, show cases, conferências, exibições de filmes, sessões de networking e premiações. Um grande espaço de encontros e oportunidades de conexões entre programadores de festivais, produtores, diretores de centros culturais, músicos e gravadoras para descobrir novos músicos, projetos e refletir sobre oportunidades, fortalecendo a conversa entre a comunidade global de música e cinema.

Ao longo dos cinco dias, o evento recebe cerca 60 artistas do mundo todo em ‘shows case' com um público estimado em 2.500 profissionais.

É lá que Jonathan, com seu piano mágico, vai levar pela primeira vez sua música afro futurista e seu jazz urbano livre de rótulo, resultante de uma sonoridade que mistura neo soul, hip-hop, rap e música eletrônica psicodélica. Ferr se apresenta na disputada noite de sábado, como headline, no Theatre Manchester Central Exchange Auditorium, às 0h45 da noite do dia 26 de outubro.

“Estou muito feliz e lisonjeado de estar nesta feira internacional da música pela primeira vez. Participar dessa edição de 30 anos da Wolmex me deixa orgulhoso. Me sinto celebrando minha arte, a vida, minha carreira como músico e também o que vem pro futuro. Espero que esta jornada que estou trilhando abra muitos caminhos não só pra mim, mas para todos os músicos brasileiros”.

Jonathan vai levar ao palco músicas para um mergulho perfeito para o que ele chama de “curamento”, com um repertório fora da caixa, disruptivo e espiritualizado, passeando pelos álbuns “Cura” (2021) e “Liberdade” (2023) e com uma homenagem a Sergio Mendes, outro músico e compositor brasileiro conhecido mundialmente tal qual Hermeto Pascoal. Com ele estarão os músicos Maikon Pereira, bateria, Rerisson Luz, baixo, e Jonatas Oliveira, teclado.

Esta será uma experiência inesquecível para Jonathan. Manchester é conhecida por ser uma das capitais do jazz e da música instrumental mundial e referência de nova safra de músicos de jazz da Europa. Então, além da cena local, será rico conhecer músicos de países tão díspares como Mongolia, Argentina, Suíça, Congo, Haiti, Finlândia, Nigéria, Turquia e Colômbia que também foram selecionados para se apresentar no Wolmex desse ano.