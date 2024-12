Jorge Aragão e Emicida lançam "Identidade Preta": Um encontro entre samba e rap A faixa chega às plataformas digitais via ONErpm a partir desta sexta-feira (6) Cartão de Visita|Do R7 06/12/2024 - 15h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h48 ) twitter

A faixa chega às plataformas digitais via ONErpm a partir desta sexta-feira (6)

Dando continuidade ao Projeto Identidade, Jorge Aragão apresenta a faixa "Identidade Preta", em parceria com Emicida. A música reforça o compromisso do sambista em ressignificar o samba ao lado de grandes nomes do rap nacional, consolidando uma ponte entre gerações e estilos musicais. O single está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Ouça "Identidade Preta"

Em "Identidade Preta", Jorge Aragão e Emicida abordam temas como ancestralidade, memória e o orgulho de ser negro. Com versos como "Somos herança da memória / Temos a cor da noite / Filhos de todo açoite", a canção convida à reflexão sobre a construção da identidade e a resistência da população negra no Brasil.

‌



A faixa é um marco dentro do disco, conectando o lirismo afiado de Emicida com a musicalidade singular de Jorge Aragão. O lançamento ganha ainda mais relevância por ocorrer no Mês da Consciência Negra, destacando o protagonismo da arte negra na valorização de sua história e cultura.

Este lançamento é mais um capítulo do Projeto Identidade, que já trouxe colaborações de Aragão com nomes como Djonga, em "Respeita", L7nnon, com "Cotidiano Pixaim", e Xamã, no single "Sempre Eu e Você". O disco reúne tanto regravações quanto canções inéditas, reafirmando a relevância do samba no diálogo com outros gêneros musicais.

‌



Para o Malibu Studios, que já possui um histórico de colaborações com Jorge Aragão, "Identidade Preta" representa um encontro único. O estúdio, conhecido por promover parcerias emblemáticas, dá vida a projetos que celebram a diversidade musical brasileira. Com a força de Jorge Aragão e a sensibilidade poética de Emicida, "Identidade Preta" é mais do que uma música: é um manifesto cultural que celebra o orgulho de ser negro e a potência transformadora da arte.

Sobre Jorge Aragão: Com mais de quarenta anos dedicados exclusivamente à música, Jorge Aragão é um dos maiores sambistas brasileiros, reconhecido internacionalmente. Canções como: Eu e você sempre, Lucidez, Moleque Atrevido, Alvará, Malandro, Vou Festejar, Enredo do Meu Samba, Coisa de Pele, Terceira Pessoa, Do Fundo do Nosso Quintal, entre outras, estão na nossa memória afetiva. Reconhecido como um dos grandes compositores brasileiros, há 12 anos Jorge Aragão não lança um novo samba. Valeu muito a pena esperar. Este mês o poeta do samba vai romper o silêncio para nos presentear com A Possibilidade - samba romântico, pontual, com a conhecida assinatura e identidade do poeta.

‌



Sobre Emicida: Da zona norte de São Paulo, Emicida começou a se destacar em 2006, nas batalhas de freestyle, tornando-se um fenômeno na internet. Em sua primeira mixtape, “Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até que Eu Cheguei Longe (2009)”, Emicida conquistou os principais festivais do Brasil e do mundo. De lá pra cá, foram muitos sucessos que marcaram gerações e fizeram com que o rapper paulista ganhasse notoriedade para além do nicho do rap. Em 2019, Emicida conseguiu olhar para trás com êxito, tendo o entendimento de tudo o que foi feito até aqui: um experimento social que ainda está em construção, o que resultou no projeto de estúdio AmarElo (2019). O álbum esteve nas principais listas de melhores discos do ano, e fez história - novamente - ao fazer o show de estreia no Theatro Municipal de São Paulo. Em 2020, o experimento continuou, trazendo novas perspectivas para a sociedade através de podcasts e do documentário AmarElo - É Tudo Pra Ontem, da Netflix. Após o lançamento da Tour A Gira Final (2024), para celebrar a despedida de AmarElo dos palcos, Emicida retorna com o single “Acabou, mas tem...” (2024). O encerramento de um ciclo que deixou sua marca na música brasileira, mas que dá continuidade a expressão artística que cada vez mais ganha identidade pelas mãos do cantor, o Neosamba.

