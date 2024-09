Jorge Aragão se emociona e celebra a vida em show no Rio de Janeiro “Me sinto um Moleque Atrevido” O artista ainda foi tietado em seu camarim por artistas como Babu Santana, Thiago Martins, Juan Paiva, Giullia Buscacio, Carol Sampaio... Cartão de Visita|Do R7 02/09/2024 - 14h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h31 ) ‌



O artista ainda foi tietado em seu camarim por artistas como Babu Santana, Thiago Martins, Juan Paiva, Giullia Buscacio, Carol Sampaio, Helena Fernandes, Bella Campos, Valentina Bandeira, Raphael Logam, entre outros

A noite desta sexta-feira, 30, foi de muita emoção e tietagem para Jorge Aragão. O sambista empolgou o público do Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com seus maiores sucessos como "Eu e você sempre", "Lucidez", "Moleque Atrevido", "Deus Manda", "De Sampa a São Luiz", "Alvará", "Malandro" e muito mais.

No palco, Aragão não conteve as lágrimas ao relembrar o tratamento de câncer que enfrentou no ano passado. “Sou um sobrevivente! Há um ano atrás eu vivia um dos momentos mais tristes e difíceis da minha vida. Hoje, eu me sinto um ‘Moleque Atrevido’”, comemorou Aragão, fazendo alusão a um de seus maiores sucessos.

Em 2023, o cantor foi diagnosticado foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, ou seja, câncer que afeta o sistema linfático. Passou por uma série de tratamentos até anunciar a remissão completa da doença no mesmo ano.