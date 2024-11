Jorge & Mateus celebram 20 anos de carreira em nova turnê que promete emocionar todo o Brasil As apresentações, que têm sua temporada prevista para iniciar em abril de 2025, celebram os 20 anos de carreira da dupla com shows... Cartão de Visita|Do R7 15/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h28 ) twitter

As apresentações, que têm sua temporada prevista para iniciar em abril de 2025, celebram os 20 anos de carreira da dupla com shows exclusivos nas principais capitais, festas e festivais do Brasil

Viver algo inesquecível no maior espetáculo da dupla

A turnê será administrada pela parceria entre Four Even e TEP Produções (empresa que representa a dupla), e levará o nome de Jorge & Mateus - 20 anos, sendo um marco para essa nova fase dos músicos. Para a comemoração, os artistas trarão um grande espetáculo executando os hits de sucesso ao longo da carreira, assim como novas canções que irão encantar todo o país.

O Fundo de Investimento Four Even foi fundamental para o projeto ao investir R$110 milhões, transmitindo uma mensagem clara: essa turnê não é apenas um evento musical, mas uma grande produção com atenção em todos os detalhes, desde a experiência do público até a qualidade do show. O envolvimento de um fundo de investimento, eleva ainda mais a percepção de grandiosidade e credibilidade do evento.

‌



Há uma expectativa especial em torno desta turnê. Será uma grande oportunidade de ver Jorge & Mateus em sua forma mais autêntica e extraordinária, adicionando uma camada de exclusividade na comemoração das duas décadas de história, tornando cada show ainda mais importante. É um convite para os fãs estarem presentes em um momento que poderá ser lembrado como histórico.

Grandes sucessos marcam a trajetória

‌



Com mais de 21 bilhões de reproduções e cerca de 100 milhões de seguidores nas redes sociais e plataformas de música, Jorge & Mateus são sinônimo de sucesso no sertanejo e donos de números impressionantes. A turnê comemorativa revisita momentos marcantes da história, transportando o público para diferentes fases da carreira dos artistas, criando uma experiência imersiva e nostálgica da dupla, que está entre as mais tocadas nas rádios brasileiras e canais digitais ao longo de duas décadas.

Para a turnê, Jorge & Mateus adiantam brevemente o que o público pode esperar. “Para celebrar essa data tão especial, estamos montando uma turnê incrível e que vai surpreender a todos vocês. Estamos ansiosos por essa entrega, com um repertório pensado nesses 20 anos que construímos juntos e também, com muitas novidades”, comemora a dupla.

‌



A turnê visa também transformar o cenário dos grandes festivais no Brasil, planejando algo que ficará marcado como um dos mais memoráveis do entretenimento nacional.

Com capacidade de atrair milhões de espectadores por ano e ser a trilha sonora de tantas vidas, a dupla criou ao longo desses anos momentos para serem eternizados. A turnê de Jorge & Mateus 20 anos é um chamado para aqueles que querem reviver tudo isso e fazer parte de uma história.