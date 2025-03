Jorge & Mateus estreiam turnê comemorativa de 20 anos em São Paulo no próximo fim de semana “Jorge e Mateus - 20 Anos” esgotam ingressos em São Paulo nas duas apresentações que prometem emocionar o público Cartão de Visita|Do R7 31/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Jorge e Mateus - 20 Anos” esgotam ingressos em São Paulo nas duas apresentações que prometem emocionar o público

A dupla número 1 do Brasil que vem marcando gerações e escrevendo sua história na música sertaneja há duas décadas, Jorge & Mateus, vai desembarcar em São Paulo nos dias 5 e 6 de abril para duas apresentações super especiais.

Abrindo a turnê “Jorge & Mateus – 20 Anos” em grande estilo e com ingressos esgotados em menos de uma hora após início das vendas, o show será realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu e é produzido por TEP Produções e Four Even.

No palco, os artistas estão preparando um repertório repleto de sucessos que marcaram momentos inesquecíveis para que o público de todas as idades viva uma experiência única e emocionante. “Estamos muito felizes em começar esse novo capítulo em comemoração aos nossos 20 anos de carreira em São Paulo, uma cidade que acolheu Jorge e Mateus desde o início. Aqui vivemos grandes momentos e com certeza esses também serão incríveis!”, comenta Jorge. “São 20 anos vivendo isso com gratidão e honra. Esperamos que essa galera que nos acompanha há tanto tempo continue com a gente e traga a nova geração para esses shows especiais, onde queremos contar histórias através da nossa música!”, finaliza Mateus.

‌



Não perca essa oportunidade única de fazer parte dessa história. Para mais informações, acompanhe no Instagram: @jorgeemateus20anos.

SERVIÇO: “Jorge & Mateus - 20 Anos”

‌



Datas: 5 e 6 de abril (sábado e domingo)

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu

‌



Endereço: R. Capivari - Pacaembu, São Paulo

Horário: a partir das 14h

Próximas datas da turnê pelo Brasil:

Brasília – 12 de abril

Belém – 25 de abril

Manaus – 26 de abril

Cuiabá – 17 de maio

Porto Alegre – 7 de junho

Goiânia – 5 de julho

Belo Horizonte – 16 de agosto

Salvador – 23 de agosto

São Luís – 6 de setembro

Natal – 27 de setembro

Palmas – 4 de outubro

Curitiba - 11 de outubro

Vitória – 18 de outubro

Recife – 25 de outubro

Vitória da Conquista – 7 de novembro

Rio de Janeiro – 15 de novembro

João Pessoa – 28 de novembro

Maceió – 29 de novembro

Teresina – 5 de dezembro

Fortaleza – 6 de dezembro

Aracaju – 7 de dezembro

Balneário Camboriú – 29 de dezembro