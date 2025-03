Jorge & Mateus se unem a Luiz Cláudio & Giuliano em canção inédita “Não Era Eu Não”, parceria dos fenômenos do sertanejo, estreia à meia-noite desta sexta-feira, 28 Cartão de Visita|Do R7 28/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h45 ) twitter

“Não Era Eu Não”, parceria dos fenômenos do sertanejo, estreia à meia-noite desta sexta-feira, 28

As novidades com a dupla Luiz Cláudio & Giuliano não param! Desta vez, com a participação de Jorge & Mateus, a inédita “Não Era Eu Não” marca o encontro de gigantes da música sertaneja, unindo talento, emoção e autenticidade. O lançamento estará disponível nas plataformas de áudio à meia-noite do dia 28 de março, e o videoclipe será liberado às 11h do mesmo dia.

"Não Era Eu Não" é uma canção romântica, com um toque ousado e profundamente verdadeiro, que conta a história de um conflito de relacionamento, onde uma desculpa “esfarrapada” é usada para justificar uma traição. A música aborda, com sensibilidade ímpar, uma história que muitas pessoas já viveram, tratando dos sentimentos de arrependimento e confusão.

“Foi uma honra gravar ao lado de Jorge & Mateus. São grandes artistas e pessoas que admiramos muito!”, comenta Luiz Cláudio, e Giuliano completa: “Não temos dúvidas de que essa música será um marco na nossa carreira e que muitas pessoas vão se identificar com a história dela."

A combinação das vozes marcantes de Luiz Cláudio & Giuliano e Jorge & Mateus resulta em uma mistura perfeita de harmonia e emoção, cativando o ouvinte desde os primeiros acordes. A musicalidade reflete a evolução do sertanejo, mantendo suas raízes, mas se atualizando com temas modernos, que abordam com criatividade o que realmente acontece no cotidiano das pessoas.

Este lançamento é um marco na carreira da dupla Luiz Cláudio & Giuliano, que mostram que é possível unir tradição e inovação para entregar ao público algo novo, sem perder a essência que todos amam. "Não Era Eu Não" promete ser o hino de muitos corações apaixonados e arrependidos.

A canção faz parte do DVD “Ao Vivo em Uberlândia”, um projeto que marca a volta dos artistas aos palcos. O audiovisual conta com 20 faixas: 2 inéditas e 18 regravações de grandes sucessos, em sua maioria autorais, que continuam levando a dupla para todo o Brasil.

Não Era Eu Não - Luiz Cláudio & Giuliano feat. Jorge & Mateus

Compositores: Thyy; Giuliano

Projeto: Ao Vivo em Uberlândia

Lançamento: 28 de março de 2025, pela STRM

Letra:

Aquela noite eu tava estranho

Não tava normal

Virando um copo atrás do outro

E achando legal

O álcool subiu na cabeça

Fui um vacilão

Me comportando igual solteiro

Beijei a traição

Me lasquei

É pra acabar

Fazer essa besteira, te perder

E ainda não lembrar

Quem te traiu não fui eu

Fui eu loucão

Mas esse não é eu não

Mas esse não é eu não

Quem te traiu não fui eu

Fui eu loucão

Mas não era eu não

Mas não era eu não

Quem te traiu não fui eu

Não fui eu, não fui eu

Me lasquei

É pra acabar

Fazer essa besteira, te perder

E ainda não lembrar

Quem te traiu não fui eu

Fui eu loucão

Mas esse não é eu não

Mas esse não é eu não

Quem te traiu não fui eu

Fui eu loucão

Mas não era eu não

Mas não era eu não

Quem te traiu não fui eu

Fui eu loucão

Mas esse não é eu não

Mas esse não é eu não

Quem te traiu não fui eu

Fui eu loucão

Mas não era eu não

Mas não era eu não

Quem te traiu não fui eu

Não fui eu

Mas esse não é eu não

Mas não era não

Mas esse não é eu

Não é eu não