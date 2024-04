Jota Quest anuncia últimas datas de turnê comemorativa "JOTA25", incluindo grande show no Allianz

Alto contraste

Há 18 meses na estrada espetáculo já foi assistido por mais de 700 mil espectadores

Celebrando quase três décadas de uma carreira notável, banda de pop-rock Jota Quest vem escrevendo nos últimos meses mais um importante capítulo de sua biografia. Percorrendo o país de ponta-a-ponta desde o final da pandemia, quinteto vem protagonizando a maior turnê de sua história a partir de espetáculo retro futurista criado especialmente para comemorar seus 25 anos de sucesso com os fãs.

Com produção de alta qualidade, efeitos visuais de última geração e repertório abrangente, info dos hits clássicos às novidades do recém-lançado álbum “De Volta Ao Novo”, a “JOTA25” vem surpreendendo e emocionando fãs e simpatizantes do grupo mineiro que segue como um dos mais queridos e ativos de sua geração.

Após mais de 150 apresentações desde sua estreia em julho de 2022, a turnê “JOTA25” entra agora em sua reta final tendo sido assistida por mais de 700 mil espectadores, incluindo grande show de gravação do DVD “JOTA25 BEIRA RIO”, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo pelo canal Multishow.

Rebatizada “JOTA25 ARENAS”, devido ao enorme sucesso da primeira temporada, a turnê cresceu em público e estrutura, e terá seu ponto alto no próximo dia 15 de junho, sábado, em São Paulo, quando promete, pela primeira vez na carreira, estremecer as estruturas do estádio Allianz Parque, com sua experiência audiovisual inédita e explosiva de memórias e emoções.

Com mesma formação desde os tempos das festas universitárias e botecos de Belo Horizonte, o casamento inabalável de Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) se mantém fiel à sua essência sonora e poética, mostrando também, como poucos de sua geração, que ainda é capaz de alçar novos horizontes em uma nova explosão de energia e criatividade.

"A gente está muito feliz e emocionado com tudo que está rolando. Mais do que celebrar os 25 anos do lançamento do nosso 1º disco, “J.Quest” (1996), essa turnê é uma celebração da vida, da nossa amizade, do nosso amor pela música e por nossos queridos fãs. Tanta coisa poderia ter acontecido nessa longa estrada da vida e não estarmos aqui pra saborear tudo isso. Então, há muito mesmo o que comemorar”, conta Rogério Flausino. “Nos dedicamos incansavelmente pra criar um showzão de aniversario que pudesse refletir a nossa alegria e evolução como artistas, mas acima de tudo, que pudesse nos conectar ainda mais profundamente com a nossa galera. E a parada superou todas as nossas expectativas. A turnê está sendo incrível e está chegando a hora de viver essa emoção no estádio mais bacana do Brasil, em São Paulo. Caramba, isso é definitivamente a realização do nosso maior sonho”, comemora o vocalista.

Após shows em Belo Horizonte, dia 08 de junho, e São Paulo, dia 15 do mesmo mês, a turnê seguirá para os Estados Unidos, em julho, para shows em Nova Iorque, Boston, Orlando e Miami. Na sequência, retorna ao Brasil para as últimas apresentações:

-Campos do Jordão | Dia 31 de maio

-Belo Horizonte | Dia 08 de junho

-São Paulo | Dia 15 de junho

-Brasília | Dia 28 de junho

-New York | Dia 03 de julho

-Boston | Dia 05 de julho

-Orlando | Dia 06 de julho

-Miami | Dia 07 de julho

-Garanhuns | Dia 27 de julho

-Maceió | Dia 24 de agosto

-Londrina | Dia 27 de setembro

-Maringá | Dia 28 de setembro

-S. José dos Campos | Dia 05 de outubro

-Campo Grande | Dia 13 de outubro

-Curitiba | Dia 26 de outubro

-Campinas | Dia 02 de novembro

-Fortaleza | Dia 14 de novembro

-Salvador | Dia 17 de novembro

-Aracaju | Dia 06 de dezembro

-Rio de Janeiro | Dia 14 de dezembro

Ingressos: www.jotaquest.com.br/agenda

Jota Quest

Destaques na cena Pop-Rock desde sua estreia discográfica em meados dos anos 90, a banda Jota Quest segue como uma das mais queridas e ativas do país somando mais de sete milhões de cópias vendidas de seus álbuns e registros “ao vivo”, se aproximando da marca de 1 bilhão de views e plays no ambiente digital.

Com dois prêmios “Grammy Latino” no currículo e muita história pra contar, o quinteto ultrapassa a marca de três mil apresentações, no Brasil e no exterior, incluindo quatro passagens pelo ‘Palco Mundo’ do Festival Rock in Rio.

Ouça “De Volta ao Novo - Volume 1” em https://tr.ee/Blu0LkcwY5