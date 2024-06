Jota Quest fará show no Festival Olímpico Parque Time Brasil Apresentação será no dia 10 de agosto no Parque Villa-Lobos

Apresentação será no dia 10 de agosto no Parque Villa-Lobos

Os mineiros do Jota Quest sobem ao palco do Festival Olímpico Parque Time Brasil no dia 10 de agosto, para sacudir a torcida brasileira. Músicas como "Encontrar Alguém, Na Moral, Fácil, Além do Horizonte e Dias Melhores" estão confirmadas no setlist dessa apresentação que promete muita emoção para celebrar os 25 anos da banda na primeira fan fest olímpica fora da cidade-sede na história dos jogos.

Além de curtir o show, o público poderá chegar antes para vivenciar a experiência completa do festival, que envolve entretenimento, esporte, gastronomia e um grande intercâmbio cultural.

Entre 20 de julho e 11 de agosto, o Festival Olímpico Parque Time Brasil estará de portas abertas, com clínicas esportivas gratuitas e outras atividades para todas as idades. Essa iniciativa inovadora é idealizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro com realização da DC Set Group e produção da Agência Deponto.

O Festival Olímpico Parque Time Brasil é uma iniciativa inovadora do Comitê Olímpico Brasileiro em parceria com o DC Set Group e a Agência Deponto.

Explorará uma área de mais de 30 mil m2 do Parque Villa-Lobos em 23 dias de programação, com expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de pessoas. Serão 12 horas diárias de atrações, incluindo clínicas esportivas, um palco central para shows de grandes artistas da música nacional e transmissão oficial das competições.

O cronograma de atividades também reservará momentos especiais como a transmissão da Cerimônia de Abertura dos Jogos, interação com atletas e personalidades esportivas dentro dos ambientes e ativações de patrocinadores.

SERVIÇO

Festival Olímpico Parque Time Brasil

Período: 20 de julho a 11 de agosto

Endereço: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Horário de funcionamento:

Dias de Semana: 10h às 19h (fechado às segundas para manutenção)

Finais de Semana: 10h às 22

Excepcionalmente dias 10 e 11/08 das 08h às 22h

Entrada: gratuita para clínicas esportivas durante todos os dias (terça a domingo) e para a Arena Time Brasil das terças às sextas-feiras.

Ingressos para shows da Arena Time Brasil: EM BREVE

Acessos ao Parque Villa-Lobos:

Trem: Linha 9- Esmeralda (Osasco-Grajaú) – CPTM, sentido Grajaú.

Desembarque na Estação Vila Lobos – Jaguaré

Ônibus: Calcule a melhor rota aqui

Estacionamento: Mais informações aqui

Sobre o COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) é uma organização não governamental, filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que trabalha na gestão técnica, administrativa e política do esporte nacional. A missão do COB é desenvolver e representar com excelência o esporte de alto rendimento do Brasil, trabalhando na melhoria de resultados esportivos do Time Brasil, elevando a maturidade de gestão do COB e Confederações filiadas e fortalecendo a imagem do esporte olímpico brasileiro. É dever do COB ainda proteger e promover os valores olímpicos em território nacional.

Ao longo de seus 109 anos de existência (fundado em 8 de junho de 1914), o COB já levou o Brasil à conquista de 150 medalhas em Jogos Olímpicos (37 de ouro, 42 de prata, 71 de bronze) e 37 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze).

O COB possui também parceria com as Loterias Caixa, que, conforme previsto por lei, repassam 1,7% do valor apostado em todas as loterias federais do país para investimento no esporte olímpico brasileiro.

Sobre a agência Deponto

Desde 2016, a Deponto Agência é líder em transmedia experience, integrando inovação, performance e soluções personalizadas. Seu diferencial está em entender profundamente as necessidades dos clientes e transformá-las em realidade, conectando live marketing e marketing digital em uma abordagem brand experience 360. Este posicionamento reflete uma agência comprometida com resultados, criatividade e transformação de ideias em experiências que geram conexões profundas e resultados tangíveis.

Dentre seus clientes e entregas, destacam-se grandes players nacionais como a CAIXA, maior banco público da América Latina, com soluções de abrangência nacional do Agronegócio às Loterias, passando por ações culturais e esportivas; o SBC Rio Summit, do SBC Gaming Group, o primeiro e maior evento de apostas esportivas e iGaming com foco no Brasil e que levou mais de 4 mil participantes para o Rio de Janeiro; o Comitê Olímpico do Brasil, idealizando e realizando de forma abrangente, funcional e inovadora seus principais projetos anuais, como Prêmio Brasil Olímpico, Hall da Fama, os Jogos da Juventude e, em breve, o Parque Time Brasil.

Sobre a DC Set Group

A DC Set Group é um dos maiores grupos de entretenimento do país. Fundada em 1979, foi pioneira na produção de grandes turnês internacionais no país e contribuiu para a inserção do Brasil na rota mundial dos megashows. Consolidada como holding em 2019, hoje é dividida em sete verticais de negócio: Festivals, Contents, Concerts, Venues, Sports, Tourism, Family. Dentre os principais projetos e participações societárias do Grupo estão os festivais Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida; a Blast Entertainment, com exposições imersivas como de Van Gogh, Banksy, Frida Khalo; a Stranger Things: The Experience, o Space Adventure (exposições fixas e itinerantes com itens originais da Nasa); a série de conferências Fronteiras do Pensamento; a gestão do Parque Villa-Lobos, Cândido Portinari e Água Branca; e do Pedreira Paulo Leminsky e Ópera de Arame em Curitiba; o futuro complexo turístico que levará o Club Med à região de Gramado (RS), a gestão do Cais Embarcadero (Porto Alegre-RS), a Move Concerts Brasil (com turnês de Eric Clapton e Iron Maiden em 2024), entre outros.