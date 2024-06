Jota Quest lança EP "Versões e Remixes - De Volta ao Novo"

Alto contraste

Na semana em que o Jota Quest se prepara para realizar seu maior show em São Paulo, no Allianz Parque, neste sábado, a banda lança o EP audiovisual “Versões e Remixes – De Volta ao Novo”, com novas versões da faixa-título de seu novo álbum homônimo.

O projeto traz 5 faixas contendo, além da versão original, um registro ao vivo, gravado na edição carioca da turnê JOTA25, no Rio de Janeiro; um remix eletrônico assinado pelo DJ Matheus Bala; uma versão acústica, produzida por Marcelo Sussekind; e uma versão funk-soul, produzida pelo baterista da banda Paulinho Fonseca, estilo que marcou a chegada do grupo à cena pop-rock em meados dos anos 90. Na parte visual, a versão ao vivo ganhou videoclipe dirigido pelo carioca Daniel Ferro, e as outras 4 versões, chegam embaladas por motion graphics assinados pelo designer gaúcho Marcelo Monegal (Bozó), que também assina a capa do EP.

Ouça aqui: https://smb.lnk.to/ DeVoltaAoNovo

Assista aqui: https://www.youtube.com/watch? v=Ohpi_5FOG0E&ab_channel= JotaQuestVEVO

“A canção “De Volta ao Novo” é muito importante pra gente, não à toa se tornando até a faixa título do álbum. Ela é a música conceito do disco e por isso nos dedicamos a criar estas outras versões pra tentar ampliar o alcance da mensagem, fazendo chegar a uma maior quantidade de pessoas”, conta Rogério Flausino.

“De Volta ao Novo” tem sido tocada na turnê JOTA25 e vai com certeza estar presente no set list no show de sábado. “O papo dela é muito do que o Jota está vivendo agora, que é, apesar de todos os percalços desta longa trajetória, estarmos ainda por aqui, vivos, juntos e caminhando”, completa Flausino.

A canção “De Volta Ao Novo” encabeça o repertório do álbum homônimo que teve sua primeira parte lançada em outubro de 2023 e tem a segunda programada para o próximo mês de agosto deste ano, com mais nove faixas inéditas e com produção assinada por Rick Bonadio.