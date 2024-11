Jovem Dex apresenta seu novo projeto, a mixtape “Olha Essa Arte” O novo projeto chega às plataformas digitais via ONErpm a partir desta quarta-feira (13) Cartão de Visita|Do R7 14/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h28 ) twitter

O rapper Jovem Dex é um dos grandes nomes da nova geração e pioneiro do trap na Bahia. Cantor, compositor e produtor, natural de Feira de Santana, ele apresenta a seus fãs sua nova mixtape. Intitulada “Olha Essa Arte”, a obra revela diferentes facetas do artista ao longo de faixas que mesclam hits conhecidos com tracks inéditas. “Olha Essa Arte” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm desde quarta-feira (13).

A mixtape é composta por sete faixas, incluindo uma bônus: “ArmaDilha”, “AlDeia Da Folha/808”, “Midnight Club”, “Gênio”, “Boto A Grana Pra RenDer”, “1, 2, 3, 4” e a faixa bônus “Nemo”. As músicas foram compostas no freestyle, mostrando a versatilidade do rapper, que já acumula milhões de seguidores nas redes sociais e ouvintes mensais.

“Minha ideia é mostrar ao público que eu sou arte. Sempre tive um bordão nas minhas músicas, que é ‘olha essa arte!’, e daí surgiu essa ideia. Além disso, quis incluir as músicas antigas que meu público sempre pediu e que eu não tive a oportunidade de lançar”, afirma o artista.

Jovem Dex iniciou sua carreira aos 17 anos, gravando músicas no celular. Seu primeiro single, “NAV”, combinou referências da cultura nordestina com trap, acumulando mais de 174 milhões de plays e mais de 111 milhões de visualizações no YouTube.

Presente em grandes festivais como o Rap Game e o REP Festival, Jovem Dex inaugura uma nova etapa em sua carreira com o lançamento de seu último single, “Profeta”, que traz elementos mais experimentais em sua sonoridade, mas preserva o trap que levou seu nome a todo o país.

