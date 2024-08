Joyce Cândido - Os Musicais de Chico Buarque A cantora Joyce Cândido apresenta o espetáculo “Os musicais de Chico Buarque” no Teatro Rival Petrobras, no dia 4 de setembro Cartão de Visita|Do R7 26/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h51 ) ‌



A cantora Joyce Cândido apresenta o espetáculo “Os musicais de Chico Buarque” no Teatro Rival Petrobras, no dia 4 de setembro. Ela vai interpretar canções de personagens femininas da obra de Chico Buarque, escritas especialmente para o teatro musical. Teresinha, Geni e Lúcia, da “Ópera do malandro”, a Gata de “Os saltimbancos”, Bárbara e Ana de Amsterdã de “Calabar”, Joana de “Gota d’água” são algumas das personagens que costuram o espetáculo, mesclando canto, dança e interpretação.

Acompanhada ao piano por Fernando Leitzke, Joyce cantará a icônica “Roda viva” e também músicas de Chico feitas para o cinema e para espetáculos de dança, como “Beatriz” e “Lilly Braun”, de “O grande circo místico”, balé do Grupo Guaíra. Será um espetáculo emocionante e revolucionário, uma ode ao sagrado feminino. Chico Buarque como você nunca viu ou ouviu.

JOYCE CÂNDIDO – OS MUSICAIS DE CHICO BUARQUE

Dia 4 de Setembro – Quarta-feira, às 19h30 -Abertura do Teatro: 18h30

TEATRO RIVAL PETROBRAS - Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 120

Vendas pelo link: https://bileto.sympla.com.br/ event/96814/d/270585

Ou na bilheteria da casa – de quarta a domingo, das 15h às 20h30

Classificação: 18 anos