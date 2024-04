Julia Levy lança seu primeiro single autoral, "Joguei Pro Vento", uma canção sobre autoconhecimento

Alto contraste

A+

A-

Produzida pelo time de produtores da Alma Music, "Joguei Pro Vento" é uma fusão de pop e MPB. Para Julia, a faixa não é apenas uma composição, mas sim um reflexo de sua própria jornada de transição de carreira e estilo de vida

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Ouça o single “Joguei Pro Vento” em todas as plataformas digitais

Iniciando o primeiro semestre de 2024 com energia renovada, a talentosa cantora e compositora Julia Levy está pronta para surpreender o público com seu mais novo single, "Joguei Pro Vento", marcando sua estreia como compositora. A música já está disponível em todas as plataformas digitais, através da Alma Music.

Produzida pelo time de produtores da Alma Music Arthur Favero e André Primo, sob o comando do músico e CEO do selo Antonio Eudi, "Joguei Pro Vento" é uma fusão de pop e MPB, que mergulha em temas profundos de autoconhecimento, recomeços e superação de medos. Para Julia, a faixa não é apenas uma composição, mas sim um reflexo de sua própria jornada de transição de carreira e estilo de vida.

Em suas próprias palavras, Julia compartilha: "Estou muito animada com essa música! É meu primeiro lançamento autoral e estou louca para ver a reação do público. Como eu que escrevi, existe uma relação muito mais íntima minha com a música do que nas releituras já lançadas no meu último EP, "LUZ". 'Joguei Pro Vento' tem muito de mim e acredito que ressoe com muitas pessoas também." Além da mensagem poderosa da música, Julia destaca a batida eletrônica como um dos pontos fortes do single.

Sobre a composição de "Joguei Pro Vento", Julia compartilha: "Minha maior inspiração foi minha experiência nos últimos anos. Um mergulho no autoconhecimento, cheio de desafios, crescimento e recomeços. Sobre a composição, foi muito rápida. Estava no estúdio pronta para gravar uma outra música. Era um dia frio, e olhávamos pela janela o tempo nublado. Numa brincadeira veio o 'tá frio lá fora' do (Antonio) Eudi (co-autor e co-produtor da faixa) e em um piscar de segundos e um bloco de notas escrevi todo o resto, de forma muito orgânica."

Além do lançamento da faixa, Julia também preparou um visualizer especial, filmado na Fazenda Burity, um local cheio de significado para a artista. Explorando o contraste entre luz e sombra, passado e futuro, o visualizer captura a essência da música e sua mensagem de transformação e evolução.

Recentemente, Julia teve a oportunidade de realizar um show com ingressos esgotados em São Paulo, apresentando um repertório envolvente de jazz. Sobre essa experiência, ela compartilha: "Foi maravilhoso! Foi muito gratificante ver a casa cheia e o público tão animado em meu primeiro show aberto. E podem esperar mais shows esse ano sim! Não posso dar muito spoiler ainda, mas já digo que será um ano de várias novidades."

Com "Joguei Pro Vento", Julia Levy promete emocionar e inspirar seu público, marcando o início de uma nova fase em sua carreira musical.

Sobre Julia Levy:

Nascida em São Paulo, Julia Levy, de 27 anos, é uma cantora e compositora que está pronta para conquistar o mundo com sua voz única e cativante. O interesse pela música começou quando ela ainda era criança e cantava com seu pai durante viagens longas ou no caminho diário para a escola.

Aos 13 anos, aproveitou a oportunidade para estudar canto na mesma escola em que seu pai fazia aulas de bateria. Foi neste momento que Julia começou a descobrir mais sobre voz, entendendo e desbravando o mundo da música.

No entanto, foi após um evento dramático em 2020, que a artista teve a certeza de que queria seguir a carreira musical. Júlia sofreu um acidente de surfe que resultou em uma paralisia nas pregas vocais, deixando-a sem voz e incerta sobre seu futuro artístico. Ela transformou esse trauma em desafio, e, após meses de silêncio, resultado de uma cirurgia delicada e extensa fonoterapia, sua voz começou a retornar gradualmente e ela entendeu que nunca mais queria parar de cantar.

Musicalmente, Julia combina soul, blues, R&B e MPB, e se inspira em artistas como Amy Winehouse, Nina Simone, Erykah Badu, Billie Eilish e Luedji Luna. Seu maior sonho profissional é conseguir tocar os ouvintes com sua música e colaborar de alguma forma com o processo de cura deles.

Em 2023, Júlia Levy passou a integrar o casting de artistas da Alma Music Group, escritório de gerenciamento artístico 360°. Com o objetivo de alavancar sua carreira e trabalhar em seus próximos lançamentos, a artista lançou seu EP "LUZ".

Com sua voz marcante, Julia Levy está pronta para deixar sua marca na indústria musical.

Links Julia Levy:

Instagram

YouTube

Spotify