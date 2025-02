Julien Baker & TORRES compartilham o novo single “Sylvia” Depois de dar indícios por meses e após o lançamento de seu primeiro single “Sugar in the Tank”, Julien Baker & TORRES estão animadas... Cartão de Visita|Do R7 31/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

Depois de dar indícios por meses e após o lançamento de seu primeiro single “Sugar in the Tank”, Julien Baker & TORRES estão animadas para anunciar o lançamento em 18 de abril de seu álbum de estreia Send a Prayer My Way. O álbum vem sendo trabalhado desde que as duas tocaram em seu primeiro show juntas em 2016 e, no final, uma cantora se virou para a outra e disse: “Sabe, deveríamos fazer um álbum country”. Hoje, Julien Baker & TORRES também compartilham um novo single, “Sylvia”.

Essa é a história de origem e o início de uma colaboração entre duas artistas já admiradas por suas composições, além da coragem de compartilhar suas lutas com aqueles que amam sua música. É também o início da criação de um trabalho que, como os álbuns de música country mais duradouros, sustenta e inspira, lembrando ao cantor e ao ouvinte que nenhum de nós está totalmente sozinho neste mundo e que a música é uma companheira constante.

Com palavras cheias de lamento, harmonias que induzem ao arrepio e um violão de aço com pedais, a nova faixa “Sylvia” não apenas incorpora o amor da dupla pela música country, mas destaca as abordagens singulares de cada um delas em relação à composição e ao gênero. TORRES diz: “Na manhã em que fui buscar Sylvia em um abrigo no interior do estado, eu estava em casa fazendo meu café, liguei a WFMU e estava tocando ‘Cracker Jack’, de Dolly Parton. Desatei a chorar – parecia que o universo estava me dizendo que ela seria minha (Sylvia estava destinada apenas a ser adotada). Lembro-me de ter pensado que adoraria escrever uma música como essa, uma música que as pessoas pudessem sentir no peito cinco segundos depois de ligar o rádio, porque qualquer pessoa que já teve a honra de compartilhar um lar com um animal de estimação querido sabe que um animal de estimação é uma família – eles são os melhores amigos que você poderia ter.”

A dupla Baker & TORRES apresentou pela primeira vez Send a Prayer My Way com o single “Sugar in the Tank”, que foi aclamado por fãs e críticos de todo o mundo. A dupla encerrou 2024 com uma apresentação da faixa no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. A música se tornou a segunda faixa mais adicionada na rádio AAA e atualmente está em 30º lugar na parada. Refletindo o profundo amor de Julien Baker e TORRES pela música country, “Sugar in the Tank” recupera com alegria as tradições e a iconografia do gênero, que até recentemente parecia excludente.