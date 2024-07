Julies conquista seu maior lançamento ao lado de Sofia Gayoso em “Quem Sabe” O cantor lançou sua parceria com a nordestina na última sexta-feira (5), e atingiu um novo marco em sua carreira com cinco playlists...

O cantor lançou sua parceria com a nordestina na última sexta-feira (5), e atingiu um novo marco em sua carreira com cinco playlists editoriais no Spotify BR

É hit! Julies segue colhendo os frutos de sua ótima parceria com uma das promessas do pop, Sofia Gayoso. Em “Quem Sabe”, os dois passam aquela mensagem positiva e para cima para não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. A música se tornou a canção de maior impacto de sua carreira com o apoio de playlists do Spotify.

Apenas com ela, ele conseguiu entrar nas disputadas “Novidades da Semana”, ao lado dos maiores lançamentos da cena brasileira e internacional; “Pop Leve”, para quem gosta de curtir a melhor vibe de um dos maiores gêneros da música; e mais três playlists que misturam o que há de melhor para um programa com os amigos ou com seu amor ao lado: “Praiana”, “Brisa” e “Lual Jah”.

A música também ganhou um clipe intimista, cheio de conexão entre os artistas, trazendo uma química que elevou o nível do seu novo single. Julies contou o motivo de escolher Sofia, que já subiu ao palco com Juliette, para o dueto:

“Me encantei pelo jeito da Sofia cantar assim que ouvi ela abrir a boca. Rolou uma conexão musical incrível na primeira nota. É sem dúvida nenhuma uma das promessas da música nordestina e brasileira”.

O audiovisual, dirigido pelo talentoso Rodrigo Pysi, que já dirigiu trabalhos de nomes como Alma Djem, Macucos e Planta & Raiz, isto fica ainda mais bonito e nítido com a história de duas pessoas que estão explodindo de vontade para viver o amor e se jogar nele sem medo. A canção também é assinada por DEKO, indicado ao Grammy Latino em 2021 na categoria "Melhor Canção em Português", com "Lágrimas de Alegria", de Maneva e Natiruts.

Sobre Julies:

Julies é um dos principais nomes do reggae e do pop reggae no Brasil, conhecido por suas letras cativantes e melódicas. Com uma carreira promissora e uma legião de fãs dedicados, ele continua a emocionar o público com suas músicas autênticas e performances enérgicas. O cantor é um dos autores das faixas “Promete” e “A Solidão”, últimos dois singles autorais da banda Maneva