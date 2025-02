Jungle compartilha o single “Keep Me Satisfied” Jungle, o trio formado por J Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto, agora compartilha sua nova faixa, “Keep Me Satisfied” Cartão de Visita|Do R7 16/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 16/01/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

Jungle, o trio formado por J Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto, que saltou nos destaques - incluindo seu primeiro Prêmio BRIT de Melhor Grupo, grandes shows em todo o mundo, incluindo um retorno a Inglaterra com um show para 20.000 pessoas e seu maior sucesso internacional até hoje com o single certificado de platina “Back On 74” - agora compartilha sua nova faixa, “Keep Me Satisfied”.

Estreada hoje exclusivamente para o New Music Daily na Apple Music 1, “Keep Me Satisfied” mostra o talento de Jungle para cruzar gêneros e décadas simultaneamente, dessa vez casando a doce música soul celestial e a eletrônica contemporânea com uma percussão hipnótica e uma guitarra quente. Essa sensação ao vivo é acentuada pelos vocais únicos e atemporais de Lydia Kitto, apoiados por ricas harmonias vocais.

Criado e dirigido, como sempre, por J Lloyd e pelo cineasta Charlie Di Placido, o videoclipe de “Keep Me Satisfied” exala a energia contagiante e a coreografia alegre que se tornou uma marca registrada do universo Jungle. Ambientado no armazém da banda, o vídeo apresenta uma impressionante justaposição visual. Ao fundo, uma equipe de funcionários do escritório recorta o vinil branco de forma rítmica e robótica, enquanto os dançarinos captam nossa atenção com uma série expressiva de movimentos fluidos e de alta intensidade.

‌



Jungle Online:

Official site | Spotify | Facebook | Instagram | YouTube | Twitter | TikTok