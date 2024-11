Kaio Canttor lança novo single “Eu Sei que Vai Doer” pela plataforma Sua Música Kaio Canttor lançou nesta sexta-feira, 18 de outubro, seu mais novo single, intitulado “Eu Sei que Vai Doer”, pela plataforma Sua Música... Cartão de Visita|Do R7 25/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h49 ) twitter

Kaio Canttor lançou nesta sexta-feira, 18 de outubro, seu mais novo single, intitulado “Eu Sei que Vai Doer”, pela plataforma Sua Música. A faixa promete conquistar os corações dos fãs do estilo arrocha, trazendo uma combinação de melodia envolvente e uma história de desilusão amorosa com a qual muitos podem se identificar. Ouça agora mesmo por meio do link a seguir: https://smd.suamusica.cd/ EuSeiqueVaiDoer

Composta por Rogger Neres, "Eu Sei que Vai Doer" fala sobre a dor de um amor não correspondido. A música retrata a experiência de um homem apaixonado, que queria um relacionamento sério, enquanto sua parceira tinha como prioridade curtir a vida e sair com as amigas.

"Assim que o Rogger me apresentou a música, eu logo me identifiquei com a letra e a melodia. Acredito que muita gente já passou por uma situação parecida", comenta Kaio.

A música traz à tona sentimentos de frustração e decepção, mas também convida o ouvinte a refletir sobre os altos e baixos dos relacionamentos. Kaio Canttor espera que essa faixa toque o coração de quem já viveu uma desilusão amorosa. "Acredito que muita gente vai se identificar com a letra, pois fala de um amor não correspondido", explica o cantor.

O estilo arrocha e a produção do single

“Eu Sei que Vai Doer” mantém o estilo característico de Kaio Canttor, o arrocha, um gênero que já conquistou milhares de ouvintes em todo o Brasil. Com a produção musical assinada por Fábio Silva e arranjos de Roger Neres, a faixa foi cuidadosamente elaborada para trazer a essência desse ritmo envolvente e dançante.

Apesar de não contar com participações especiais no single, Kaio cuidou de cada detalhe do projeto. "Fui eu mesmo que produzi toda a parte de mídia, desde a capa do single até as artes para as redes sociais e plataformas digitais. Gosto de estar presente em todas as etapas", revela o cantor, destacando seu envolvimento criativo e seu comprometimento com a qualidade de seus lançamentos.

A carreira de Kaio Canttor

Com uma trajetória musical que começou nas igrejas evangélicas e passou por diversas bandas e estilos musicais em cidades como São Luís do Maranhão e Belém do Pará, Kaio Canttor acumulou uma bagagem única em sua carreira. Ao longo dos anos, essa experiência em diferentes gêneros musicais ampliou sua percepção e o ajudou a se destacar como artista solo.

Desde o início de sua carreira solo, Kaio já lançou nove singles e sete álbuns, acumulando mais de 100 mil streams no Spotify. Essa jornada diversificada o levou a explorar o arrocha como uma forma de expressar suas emoções e experiências, resultando em músicas que tocam o coração do público.

Acompanhe a carreira de Kaio Canttor no Instagram:

https://www.instagram.com/ kaiocanttor/

Ouça o single “Eu Sei que Vai Doer”:

https://smd.suamusica.cd/ EuSeiqueVaiDoer