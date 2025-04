Kally Fonseca lança "Notícias" e promete hit de superação e empoderamento Kally Fonseca lança "Notícias" e promete hit de superação e empoderamento Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h06 ) twitter

Ouça agora:https://open.spotify. com/intl-pt/album/ 38DiuCH2eul0EYEfUN9d8c

Assista ao clipe de "Notícias": https://www. youtube.com/watch?v= Cp3ImMEcifI

A cantora Kally Fonseca dá um novo passo em sua carreira com o lançamento de "Notícias". A faixa chega como o marco de sua nova era, onde ela se posiciona como uma das grandes apostas do forronejo, um estilo que une a sofrência e o romance do sertanejo com a batida marcante do forró.

Com uma sonoridade envolvente e uma letra forte, "Notícias" traz a história de uma mulher que, depois de um relacionamento decepcionante, decide seguir em frente sem olhar para trás. O single reflete um sentimento de superação e empoderamento, mostrando que quando uma mulher decide ir embora, não há volta, só notícia.

Além do lançamento da música nas principais plataformas de streaming, "Notícias" também chega com um videoclipe oficial, que entrega uma estética sofisticada e uma narrativa intensa

"Essa música representa muito pra mim. Ela mostra um lado forte, decidido e sem medo de seguir em frente. Acho que muita gente vai se identificar com essa história e sentir essa energia junto comigo!", declara Kally.

Com uma carreira consolidada no cenário musical, Kally conquistou o público com sua voz marcante e presença de palco única a frente da Cavaleiros do Forró. Em 2023, ampliou ainda mais sua visibilidade ao participar do reality Se Sobreviver, Case, do Multishow, e integrar o elenco de A Fazenda 15, da Record TV. Agora, ela retorna à música com um projeto inovador e uma identidade visual renovada, pronta para escrever um novo capítulo em sua história.