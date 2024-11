Kant MC fará um show imperdível no coração de São Paulo! O evento acontece no dia 30 de novembro e será o show de lançamento do novo trabalho do artista, intitulado “Pálido Ponto Azul” Cartão de Visita|Do R7 19/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h48 ) twitter

O evento acontece no dia 30 de novembro e será o show de lançamento do novo trabalho do artista, intitulado “Pálido Ponto Azul”

Se você é fã do rap nacional, anota aí: Kant MC chega com tudo no próximo dia 30 de novembro no Layback Park, em São Paulo. Esse show não vai ser só mais um evento, mas uma experiência imersiva, conectada à essência do hip hop e à identidade urbana.



Com letras afiadas e uma presença de palco impecável, Kant fará o show de lançamento de “Pálido Ponto Azul”, seu mais novo trabalho que será executado ao vivo pela primeira vez. O artista que já acumula mais de 500 milhões de plays em suas músicas e conta com uma legião de fãs e seguidores fiéis, ultrapassando mais de 1,9 milhões de seguidores no Instagram, quer trazer mais de que um show, um evento ou um dia marcante, ele traz a realização de um sonho que começou muito antes dele batalhar pela primeira vez em uma roda cultural. Trazendo força, esperança e muito hip hop para todos ali presente.

E não para por aí. Para quem acha que vai só ouvir hits, prepare-se, o show vai contar com participações de peso, como: Caio Nog, Lion, Sol na Voz, Blackout, Neo e Barreto. Eles estarão ao lado de Kant, adicionando ainda mais diversidade e impacto à apresentação.



Mais que um show, essa será uma celebração da cultura de rua em um espaço que respira skate e arte urbana, o Layback Park. É o lugar perfeito para sentir a vibe autêntica do rap brasileiro. Não perca essa oportunidade de ver um dos grandes nomes da cena em ação, no ambiente ideal para uma noite cheia de energia, atitude e conexão real com o público.