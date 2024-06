KÁRYYN lança seu novo EP “CALM KAOSS!”

Alto contraste

Calm KAOSS!, o novo EP da compositora, produtora e vocalista armênio-americana KÁRYYN, foi lançado pela Mute

Escute, aqui

Nascido no período que se seguiu à sua última turnê europeia, Calm KAOSS! – foi co-produzido pelo britânico James Ford (Blur, Haim, Gorillaz, Depeche Mode, Florence & The Machine). O projeto vê KÁRYYN se comunicar com suas versões do passado, presente e futuro, viajando no tempo para revelar premonições transformadoras do futuro em linguagem científica e espiritual.

Na faixa-título “Calm KAOSS!” – KÁRYYN oferece uma mensagem de fortalecimento em tempos caóticos. “Meu processo é que eu entro, saio do meu próprio caminho e deixo a mensagem vir à tona. Normalmente, minhas músicas são mais relevantes para minha vida anos no futuro.” ela explica. Na música, KÁRYYN chama seu eu do futuro em busca de orientação e ouve como resposta:

“Deixe a água corrente ficar parada. Deixe a água parada refletir, Deixe o reflexo revelar, Venha para a luz, Fique calma, calma. Fique calma.”

O que se segue é uma explosão de caixas claras como metralhadoras, espadas cortantes e um redemoinho de vozes corais de chamada e resposta (uma referência ao coro do Oriente Médio), construindo antes que a faixa saia de seu eixo, dominada por batidas moduladas e digitalizadas. “No momento da gravação, quando cheguei em casa, ouvi repetidamente a sessão. Senti-me acolhida pelo calor dessa produção violentamente explosiva e caótica, mas não entendia essa energia que estava expressando. Eu estava em um espaço totalmente diferente na época. E claro, agora que essa música está sendo lançada no mundo, é exatamente o que eu estava passando e a mensagem que preciso ouvir agora para me manter centrada e encarando de frente o caos do meu mundo e do mundo em geral.”

Momentos de revelação como este preenchem o EP. Em outros momentos, ela canta a jornada de uma heroína em “the REAL”, um conto de sua própria busca de 5 anos por plenitude. Retornando transformada, ela se estabiliza em força e novo poder. Uma das primeiras produções de sua colaboração com James Ford, a música elimina a pretensão e o ego, lembrando-nos que todos refletimos uns aos outros. As palavras evocam o espírito do poema sumério “The Descent of Inanna” — um conto de uma deusa que entra no reino da morte em busca de sabedoria — e temas do texto védico “The Upanishads”.

“Eu estava realmente empoderada explorando como isso poderia soar. Estar centrada, não importa o caos que me rodeia, com a mente clara e certa na minha expressão musical, mesmo quando tudo parece caótico por fora…” observa KÁRYYN.

Junto com “the REAL” e “Calm KAOSS!”, temos sua recente interpretação da canção folclórica armênia “Odaroutioun” intitulada “ODAR”; uma música que ela procura reivindicar de suas raízes e segurar um espelho para perguntar: o que queremos dizer com alteridade? O EP soa como KÁRYYN puxando suas ideias para o corpo humano, afastando-se do etéreo nostálgico, através de melodias ascendentes, paisagens sonoras transcendentais, tradição coral do Oriente Médio e síntese modular elaborada.

Completando o EP estão um remix do produtor e DJ de techno australiano HAAi e uma interpretação de “ODAR” de Airspace. O EP serve como uma ponte, carregando KÁRYYN das inspirações formativas de seus primeiros lançamentos para um momento de autoconfiança e revelação, enquanto continua a canalizar mensagens do futuro.

CALM KAOSS! TRACKLIST

the REAL

ODAR

Calm KAOSS!

ODAR (Airspace Remix)

the REAL (HAAi Remix)

Escute, aqui.

