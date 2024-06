Kasablanca lança “Terminal Feeling”

Alto contraste

Kasablanca lança seu novo singles "Terminal Feeling" via Anjunabeats

ESCUTE AQUI

Kasablanca dá início ao verão com o elegante e envolvente novo single “Terminal Feeling”, que segue os passos dados anteriormente pela sua enorme colaboração "Remission" com La ne 8.

Uma perfeita combinação de house progressivo com elementos de indie e eletrônica, "Terminal Feeling" é simplesmente enorme. Kasablanca tem recebido aclamação por suas performances ao vivo (confira aqui uma apresentação de sua versão da música "Breathe" de The Prodigy), e "Terminal Feeling" certamente será muito comentada ao longo da temporada de festivais de verão.

Entrando na cena da música eletrônica em 2020 com seus primeiros lançamentos, Kasablanca rapidamente se destacou mais tarde naquele mês de julho com o lançamento de sua colaboração de sucesso com Lane 8, “Run”. Reproduzida mais de 40 milhões de vezes em todo o mundo desde o seu lançamento - atingindo o primeiro lugar na SiriusXM BPM, e ouvida inúmeras vezes ao vivo nos principais palcos de festivais ao redor do mundo - Kasablanca e Lane 8 se uniram mais uma vez no início deste ano com seu último lançamento colaborativo, “Remission”, que recebeu críticas e atenção elogiosas em todo o mundo.

Escute:

https://anjunabeats.co/lyjplv5

Após um 2022 e 2023 enormes, que viram Kasablanca rodando o mundo e tocando em alguns dos locais mais conhecidos como Coachella, Printworks, Re d Rocks e The Gorge, sua turnê no final de 2023 foi interrompida após revelar que o vocalista Mickey foi diagnosticado com câncer. Após um breve hiato de turnês e música no início de 2024, “Remission” marcou o retorno oficial de Kasablanca após a estreia da faixa durante seu set ao vivo no Ultra Music Festival em Miami, Chile e Peru.

Kasablanca fará turnê durante todo o verão em apoio a “Terminal Feeling” e a uma série de novidades ainda não lançadas pela Anjunabeats. Destaques incluem paradas no City Fox (Brooklyn), Bonnaroo, Ultra Europe, Outside Lands, Elements Festival, Fabric (Londres) e Melkweg (Amsterdam), para citar alguns. Para mais informações sobre shows de Kasablanca, visite: https://kasablanca. ffm.to/tourdates

DATAS DA TURNÊ:

1/6 - Brooklyn, NY - City Fox

7/6 - Denver, CO - Regenerate Denver

8/6 - Kansas City, MO - The Truman

14/6 - Washington, DC - Culture

15/6 - Manchester, TN - Bonnaroo

13/7 - Split, Croatia - Ultra Europe

20/7 - Algarve, Portugal - Zamna

9/8 - San Francisco, CA - Outside Lands

10/8 - Salt Lake, UT - Das Energi (Galactic Flats)

11/8 - Long Pond, PA - Elements Festival

5/9 - Copenhagen - RUST

6/9 - London, UK - fabric

7/9 - Belgrade, Serbia - Hangar Port, Belgrade

12/9 - Amsterdam, NL - Melkweg UP

13/9 - Paris, FR - PopUp!

14/9 - Beirut, Lebanon - Waterfront Warehouse

Kasablanca online:

Facebook | Instagram | Twitter

