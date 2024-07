KASHMIR, o repertório que passeia pelos melhores sucessos no Dia Internacional do Rock A Kashmir apresenta um repertório com os clássicos do rock nacional e internacional até as preferidas do pop, um passeio por sucessos...

A Kashmir apresenta um repertório com os clássicos do rock nacional e internacional até as preferidas do pop, um passeio por sucessos que vão de Tina Turner, Tears for Fears, BeeGees e outros, até Bon Jovi, Journey, Iron Maiden e muito mais.

​Em fevereiro de 2021, a Kashmir completou 15 anos de estrada, tendo em sua coleção de shows e uma agenda que passa pelas principais casas da noite de São Paulo e todo Brasil. Ao longo dos anos, a banda conquistou a admiração e reconhecimento do público, por sempre contar com músicos de alto nível em suas formações.

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 3ª.f a sábado das 12h às 19h, Domingos das 12h às 17h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Data: 13/07/2024 - Sábado

Horário: 22h

Abertura da casa: 19h

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 75,00 (1º.Lote)

Venda - Sympla - https://bit.ly/ reservaantecipada

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora ,

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa