Kelvin & Gustavo voltam com "Quase a Mesma Coisa", música inédita do DVD "Nas Repúblicas"

Após emplacarem seus últimos lançamentos no Top 100 Brazil Spotify, conquistando um espaço nas playlists dos brasileiros que gostam de uma moda boa, Kelvin & Gustavo trazem mais um sucesso, “Quase a Mesma Coisa”, que vai ganhar o público

Ouça AQUI!

“Dinheiro não compra a felicidade, mas compra cerveja gelada da boa/ É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa/ Comprar aquela água que chapa e faz esquecer a pegada daquela pessoa/ É quase a mesma coisa, é quase a mesma coisa”

“Quase a Mesma Coisa” faz parte de um dos maiores projetos do sertanejo universitário já gravados no Brasil – DVD "Kelvin e Gustavo Nas Repúblicas". O audiovisual traz toda a animação com o público cantando e dançando do começo ao fim.

“Essa música conta um pouco da verdade, tentamos trazer ao máximo a realidade minha e de tantos outros universitários. Às vezes o universitário estuda e trabalha, assim como as pessoas do cotidiano, que esperam o quinto dia útil do mês para receber e poder comprar uma cervejinha, para poder comprar a carne. E essa música traz essa alegria de poder tomar uma cervejinha gelada quando o salário cai, uma realidade que já vivemos e tanta gente vive”, comenta Gustavo.

Ficha Técnica

Produção Musical: Gabriel Pascoal

Direção de vídeo: Kelson Veras

Edição/color: Marcelo Venancio

Gestão: Golfão Produções Artísticas

Gestão de Trafego: Alex Giron