Kevin McKay e NYLA se unem no single “2 on” Hoje, Kevin McKay, produtor do hit de platina na América Latina “Buscando Money” e a cantora e compositora brasileira NYLA lançam o... Cartão de Visita|Do R7 07/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 17h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Escute aqui

Hoje, Kevin McKay, produtor do hit de platina na América Latina “Buscando Money” (mais de 8 bilhões de visualizações no TikTok), e a cantora e compositora brasileira NYLA lançam o aguardado novo single “2 on”.

“‘2 On’, da Tinashe, é um dos meus discos favoritos de R&B dos anos 2010. Fiz um bootleg atrevido para meus shows e a reação foi fantástica”, compartilha McKay. “Eu não tinha certeza se iria refazê-lo ou mantê-lo como uma arma secreta. No início deste ano, comecei a trabalhar com a NYLA e adorei sua voz. Achei que ela poderia realmente fazer um vocal como esse, e ela fez! Portanto, com sua incrível interpretação, um lançamento adequado se tornou algo óbvio. Adoro as vibrações de verão que essa faixa traz”

NYLA também compartilha: “‘2 On’ é uma faixa groovy e cativante que estou lançando com o Glasgow Underground. Essa música mistura perfeitamente minhas raízes brasileiras com a produção dançante de Kevin McKay. Estou entusiasmada com esse próximo lançamento e com nossa colaboração contínua, mostrando nosso som único e contagiante.”

Publicidade

Com “Somebody That I Used To Know” surgindo novamente nas paradas de DJs e nos serviços de streaming, Kevin McKay volta ao território do house. Com a participação de NYLA, a dupla sampleia o hit dos anos 2000 de Tinashe, “2 On”, e o envolve em um groove cintilante que deve empolgar os fãs de ANOTR, Razor-n-tape e Session Victim.

Sobre Kevin McCay:

Publicidade

O DJ, produtor e proprietário de gravadora Kevin McKay tem uma discografia que abrange os últimos 30 anos. Ele produziu de tudo, desde faixas de dance de renome mundial até produções underground, e foi incluído na playlist de uma grande variedade de DJs, desde o falecido Andy Weatherall até David Guetta.

McKay é o produtor de “Buscando Money”, com mais de 8 bilhões de visualizações no TikTok e mais de 100 milhões de streams em todo o mundo. Atualmente, ele é o produtor de Deep House mais vendido globalmente no Beatport (Beatstats), o 8º artista mais vendido de 2023 no Beatport em todos os gêneros. Seu lançamento de 2024, “Walking On A Dream”, teve mais de 83 milhões de visualizações no TikTok no México e é considerado um dos 1001 produtores mais vendidos da 1001Tracklist.

Publicidade

Sobre Nyla:

NYLA é uma cantora, vocalista e produtora brasileira que compartilha sua alma musical com o mundo. Sua voz versátil é suave e arejada, mas também forte e assertiva. NYLA mistura seu amor pela cultura latina com cenas alternativas e underground, criando um estilo musical único e destemido. Ela ganhou reconhecimento no Spotify com quase 29 mil ouvintes mensais. Suas faixas mais populares incluem “Stay The Night” (61.329 streams), “One Dance” (52.825 streams) e “Me Sinto Tranquila” (32.678 streams). Seu último lançamento, “One Dance (ViP)”, foi lançado em 5 de julho de 2024. Sua discografia de 2024 apresenta singles como “Strangers”, “Feeling So High”, “Na Onda Do Lança”, “Na Calada Da Noite”, “Me Sinto Tranquila” e “Stay The Night”. Ela também apareceu em “Glasgow Underground Ibiza 2024” e “PAINT THE COLORS 2023”.

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

ForMusic nas redes: