Khalid lança versão deluxe do álbum "Sincere"

OUÇA AQUI

Hoje, Khalid lança Sincere (Deluxe) via Sony Music. A versão deluxe apresenta 6 novas faixas, incluindo colaborações com Normani, Ayra Starr e Chlöe.

Em agosto, Khalid lançou seu tão aguardado terceiro álbum, Sincere, que mostra sua evolução como artista e pessoa, explorando sentimentos altamente relacionáveis sobre amadurecimento. Ele apresentou a faixa “Heatstroke” nos programas TODAY Show e Jimmy Kimmel Live!.

Falando sobre Sincere (Deluxe), Khalid afirma: “Minha parte favorita da versão deluxe é mostrar as mulheres negras talentosas que colaboraram comigo e que sempre brilham. Isso é meu jeito de dar flores a elas.”

‌



Sincere (Deluxe) Track List:

Disco 01

‌



1 Personal feat. Normani

2 Make It Up To You feat. Ayra Starr

‌



3 Passionate

4 MIA feat. Chlöe

5 Skin

6 Faded

Disco 02

1 Adore U

2 Everything We See

3 Altitude

4 It’s All Good

5 Broken

6 Dose

7 Please Don’t Fall In Love With Me

8 Breathe feat. Arlo Parks

9 Ground

10 Who’s There To Pick Me Up

11 Tainted

12 Long Way Home

13 Heatstroke

14 Sincere

15 Owe To You

16 Decline

Sobre Khalid:

Khalid, superstar global multi-platina e nomeado uma das 100 Pessoas Mais Influentes de 2019 pela revista TIME, conquistou o mundo desde o lançamento de seu primeiro single, “Location” (certificado diamante pela RIAA), logo antes de se formar no ensino médio. A música o levou a um contrato com a Sony Music e ao lançamento de seu álbum de estreia, American Teen (certificado 4x platina). Seu segundo álbum, Free Spirit, lançado em 2019, recebeu aclamação crítica, foi destaque como Critic’s Pick do New York Times e elogiado pela Associated Press. O álbum, certificado 2x platina, estreou em #1 na Billboard Top 200 e inclui o single multi-formato #1 indicado ao GRAMMY, “Talk”. Apelidado de “prodigioso pop” pela Rolling Stone, Khalid já acumulou mais de 32 bilhões de streams globais, foi indicado a sete GRAMMYs e conquistou inúmeros prêmios, incluindo seis Billboard Music Awards, quatro American Music Awards, dois iHeartRadio Music Awards e um MTV Video Music Award, entre outros. Recentemente, ele foi homenageado na 71ª edição do BMI Pop Awards com o Champion Award. Khalid já colaborou com algumas das maiores estrelas da música, incluindo os singles #1 “Love Lies” (com Normani) e “Eastside” (com Halsey e Benny Blanco), além de parcerias com Alicia Keys, Billie Eilish, Ed Sheeran e outros.

Em 2020, Khalid foi nomeado o artista mais jovem a ultrapassar 15 bilhões de streams no Spotify e recebeu o título de Pop Songwriter of the Year da BMI. No final de 2021, ele lançou a tape Scenic Drive, que descreveu como uma extensão de seu EP de 2018, Sun City. Em 2022, Khalid se uniu novamente a Marshmello no sucesso do verão “Numb”, marcando a segunda colaboração da dupla, após o hit 6x platina “SILENCE” em 2017 No ano passado, Khalid integrou a trilha sonora oficial do filme Barbie, de Greta Gerwig, e se juntou a Ed Sheeran em cidades selecionadas da turnê norte-americana + – = ÷ x Tour. O tão aguardado terceiro álbum de Khalid, Sincere, já está disponível. O trabalho exibe a evolução de Khalid como artista e pessoa, explorando sentimentos profundamente relacionáveis sobre o amadurecimento. Suas irresistíveis e emocionantes vocalizações e sua letra crua e sincera estão plenamente em evidência.

