La China e Ecko estão juntos na nova colaboração: "Me Gusta"

Alto contraste

A+

A-

Esta é a segunda colaboração dos cantores latinos, que lançaram juntos a faixa "Passatiempo", em 2023

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Créditos: Mojo Latam

Ouça agora o novo single

A talentosa cantora, atriz e modelo argentina La China se une novamente ao destacado artista urbano Ecko em seu lançamento intitulado "Me Gusta". A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e chega acompanhada de videoclipe no YouTube da artista.

A nova colaboração dos artistas promete conquistar os corações dos amantes do gênero com uma letra cativante que explora o desejo entre os protagonistas, destacando elementos como a boca, o corpo e a pele da pessoa amada.

"Me Gusta" também ganhou um videoclipe especial no canal do YouTube da artista. Gravado em Sevilha, Espanha, o audiovisual proporciona um cenário visual que complementa perfeitamente a sensualidade e o romance impregnado na música.

A escolha deste local não só adiciona uma estética única, mas também evoca uma sensação de charme e sofisticação que enriquece cada parte desta obra musical.

Este lançamento reafirma o caminho de La China em sua carreira musical, à qual se dedicou completamente no último ano, desenvolvendo-se com grande projeção.

Sobre La China:

Ela iniciou sua carreira como artista solo em 2022, apresentando sua primeira música intitulada "Lo Que Dicen De Mí". Naquele mesmo ano, colaborou em gravações com artistas como Santi Celli em "El Juego Del Amor", El Polaco em "Ya No Quiero Verte" e "Hipnotizados", junto com Rusherking.

Anteriormente, La China esteve envolvida no mundo da música ao interpretar "Trátame Suavemente" do Soda Stereo, para o filme "Abzurdah". Além disso, fez uma versão de "You Know I'm No Good" de Amy Winehouse enquanto protagonizava o filme "El Hilo Rojo".

Em cada música, La China narra histórias reais baseadas em suas próprias experiências de vida, com o objetivo de que o público se identifique com sua música.

Para 2023, La China decidiu se concentrar completamente em sua carreira musical, contando com o apoio e a aprovação de produtores de enorme prestígio na cena argentina, que a acompanharão no desenvolvimento desta nova etapa artística.

Redes sociais:

La China: @sangrejaponesa

Ecko: @ecko